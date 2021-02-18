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Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».