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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40969
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
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Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7045
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:26
#45
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Цитата:
elektron:
Тут "и " ключевое. Встречались и те, кто был в теме, и поддерживал инициативу. Просто не встретилось тех, кто был в теме и не поддержал инициативы. Не передёргивайте на свой лад. Эксперд вы наш

То что имел ввиду Денисов понятно и так
И я выше уже ответил на это
Хватает и того что он наших граждан считает за унтермешей кои не имеют право на свой голос в деле перевода времени на никому не нужный час
За такое надо подвергать остракизму в лучших традициях советской травли)

[Исправлено: Iney, 18.02.2021 - 23:38]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:58
#46
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Цитата:
abaika95:
на никому не нужный час

Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором. Тогда людям придётся на час раньше летом вставать. ;-)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
78
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 06:54
#47
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Цитата:
lelik1375:
Ну переведут на час назад стрелки, и рабочий день опять будет с 8:00. Что изменится?

рабочий день будет с 10 :-)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
78
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 07:00
#48
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Цитата:
Сабыр:
в РФ же тоже целая армия путиноидов

И тут путиноиды виноваты? Вам бы к психиатру сходить.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
78
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 07:02
#49
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Цитата:
abaika95:
Да кремлеботы называются Они и сюда пишут А Путин-вор

Ну конечно)))) Как же без Путина? :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7045
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 10:49
#50
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Цитата:
elektron:
Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать

Одни хотят а другие не хотят
Пусть поднимают вопрос о голосовании
Цитата:
elektron:
. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором.

Вы против законов природы идете?
Учебник за 6 класс вам подарить?))
Цитата:
гражданин СССР:
Ну конечно)))) Как же без Путина?

Абсолютно обыкновенно
Тут так просто в присказку упоминул
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1072
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 12:02
#51
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Цитата:
abaika95:
Учебник за 6 класс вам подарить?))

Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7045
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 12:19
#52
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Цитата:
Маркс:
Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?

Нет я у Ведлер с Денисовым его возьму
Он у них один остался и они его читают сутками
И всем его тыкают кто против географии идёт!)
Вам тоже дать почитать?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1072
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 16:18
#53
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Цитата:
abaika95:
Вам тоже дать почитать?

А вы взяли типа почитать и до сих пор не скурили?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7045
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 16:50
#54
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Цитата:
Маркс:
А вы взяли типа почитать и до сих пор не скурили?

У вас какая-то упорная тяга к курению учебников,тяжелое детство? На сигареты не хватало?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1072
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 18:59
#55
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Цитата:
abaika95:
У вас какая-то упорная тяга к курению учебников,тяжелое детство? На сигареты не хватало?)

Не обращайте внимание, это просто зависть к курильщикам учебников. Пока одни в школе прокуривали уроки, другие получали знания. А как известно, знания умножают скорбь. Теперь одни несут скорбь, а другие чушь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 19:07
#56
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Цитата:
abaika95:
Вы против законов природы идете? Учебник за 6 класс вам подарить?))

А что там? Если тень от вертикально - перпендикулярно ровной поверхности в полдень показывает на север?
Так это ещё раньше проходили в мои годы. ;-)
Кстати в детстве так и определяли время - примерно, что бы с Тобола домой успеть.
ПС: да кстати, даже не имея компаса. можно было определить полдень. Рассказать как? ;-)

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 14:24]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7045
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 19:40
#57
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Цитата:
Маркс:
Пока одни в школе прокуривали уроки, другие получали знания.

Странно что вы не добились ни того ни другого
Обидно наверно)
Цитата:
elektron:
А что там?

Так у Ведлер что не спросите? она этот учебник даже в акимат таскала)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 20:39
#58
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Цитата:
abaika95:
Так у Ведлер что не спросите? она этот учебник даже в акимат таскала)

А при чём тут Ведлер, вы же мне его предлагали в качестве учебного пособия. ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1072
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 08:53
#59
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Цитата:
abaika95:
Странно что вы не добились ни того ни другого Обидно наверно)

Это называется когнитивное расстройство. Вот есть два варианта - получить знания и не получить. Как можно не добиться ни того, ни другого? Брякнули не подумавши? Опять соврамши? Были выпимши?
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