Отправлено: - 01:24

Victor Yang:

Это есть "упрощёнка" - просто 3% с оборота, чтобы никому не заморачиваться с накладными, бухгалтерией и прочим -

elektron:

Ну в КЗ может так, но нигде в мире подобного бреда не встречал. С прибыли налог берётся, но никак не с перечислений денег.

Цитата:Цитата:Вы наверно не так поняли.Небольшие магазины все работают на упрощёнке то есть платят 3%с оборота.А если допустим пришёл покупатель в продуктовый магазин и за товар рассчитался переводом на каспий,продавец чек не пробил,то есть никто эти деньги не увидел.То же самое очень много фирм онлайн так работают по всему Казахстану,я кстати постоянно что нибудь заказываю,это очень удобно,ценник ниже чем у себя в городе,ну и не надо по магазинам мотаться ,выбрал товар на сайте ,денежку на каспий кинул через пару дней товар привезли,ну и естественно ,что никто налоги за это не платит.