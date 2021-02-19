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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40968
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13710
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:40
#60
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Цитата:
elektron:
но нигде в мире подобного бреда не встречал.

Так и налоговую ставку такую вряд ли встретишь. Но ты все-таки узнай - неужели в Германии даже мелкие предприниматели заморачиваются с бухгалтерией, документами на покупку и прочим? Думаю что сильно не отличается.
Цитата:
elektron:
плюс то что с перечислений с карты на карту?

Естественно. Это ведь тоже оборот, если речь о предпринимателях. Другой вопрос - разграничить предпринимателей и обычных физ лиц, которые или занимают деньги, или долг отдают, ну или по другим причинам несистематически получают переводы.

[Исправлено: Victor Yang, 20.02.2021 - 00:43]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:49
#61
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Цитата:
Victor Yang:
Так и налоговую ставку такую вряд ли встретишь.

Ответственно заявляю, что подобного бреда нигде ещё не встречал.
Как частник, могу продать всё что угодно из собственности (ну кроме недвижимости и прочего, что нотариально оформляется). Как предприниматель, платишь налог.
Но перечисление денег свободно.

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 19:51]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:55
#62
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Просто в налоговой всё заполняешь и всё. Кстати такие работы, как штукатур или что ещё по отделке дома. можешь списать в Германии частично. Поэтому и нужен счёт. Этот счёт проверяет налоговая и выходит на исполнителя- представителя услуг. Всё просто, если он не заплатил налог, то влетел на штраф. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7720
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:07
#63
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Цитата:
elektron:
Мне мой счёт в банке с кредитной картой ничего не стоит.

Вы знаете в КЗ для частников то же ничего не стоит,более того банк ещё доплачивает тебе за то что ты хранишь у них деньги 10-12%,депозит называется.В Германии давно уже такого нет.Переводы внутри банка бесплатные.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7720
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:11
#64
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Цитата:
elektron:
Через онлайн сервис, емайлки или телефон, всё решается в секунды. Вот это сервис. А не бегать по тётинкам.

Здесь то же нормальные люди не бегают по тётенькам,все банковские услуги есть в онлайне.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:12
#65
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Цитата:
Добринцофф:
Переводы внутри банка бесплатные.

Ну вот и ограничения. Я могу переводить практически по всему миру, кроме каспия ;-)
И снимать так же.
Цитата:
Добринцофф:
деньги 10-12%

Ну уж спасибо, лучше в Газпром вложу. Хотя хорошая опция. Если действительно для всех.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:16
#66
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Цитата:
Добринцофф:
Здесь то же нормальные люди не бегают по тётенькам,все банковские услуги есть в онлайне.

Очень рад, за такой сервис.

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 20:19]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7720
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:24
#67
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Цитата:
Victor Yang:
Это есть "упрощёнка" - просто 3% с оборота, чтобы никому не заморачиваться с накладными, бухгалтерией и прочим -

Цитата:
elektron:
Ну в КЗ может так, но нигде в мире подобного бреда не встречал. С прибыли налог берётся, но никак не с перечислений денег.

Вы наверно не так поняли.
Небольшие магазины все работают на упрощёнке то есть платят 3%с оборота.
А если допустим пришёл покупатель в продуктовый магазин и за товар рассчитался переводом на каспий,продавец чек не пробил,то есть никто эти деньги не увидел.
То же самое очень много фирм онлайн так работают по всему Казахстану,я кстати постоянно что нибудь заказываю,это очень удобно,ценник ниже чем у себя в городе,ну и не надо по магазинам мотаться ,выбрал товар на сайте ,денежку на каспий кинул через пару дней товар привезли,ну и естественно ,что никто налоги за это не платит.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7720
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:26
#68
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Цитата:
elektron:
Ну вот и ограничения. Я могу переводить практически по всему миру, кроме каспия И снимать так же.

Я то же могу,но будет комиссия,кстати по моему это нормально,банк оказал тебе услугу и получил за это деньги.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6406
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 01:31
#69
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Цитата:
Добринцофф:
Я то же могу,но будет комиссия,кстати по моему это нормально,банк оказал тебе услугу и получил за это деньги.

Может это и нормально, кому как, у нас есть банки где в месяц по 5-7-мь евро в месяц берут и на тех же, а то и хуже условиях. Но люди идут туда. Но мой банк даёт мне возможность бесплатно по европе и миру снимать деньги, за исключением нескольких стран. Да и вообще всё бесплатно.
кроме процентов с брокера при наличии прибыли. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 20:40]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7720
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 02:07
#70
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Цитата:
elektron:
Да и вообще всё бесплатно.

Ну как бесплатно,наверно надо просто быть хорошим клиентом,то есть иметь на счету достаточно денег,а взамен получать приятные бонусы.
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