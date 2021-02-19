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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40968
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13710
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:40
#60
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Цитата:
elektron:
но нигде в мире подобного бреда не встречал.

Так и налоговую ставку такую вряд ли встретишь. Но ты все-таки узнай - неужели в Германии даже мелкие предприниматели заморачиваются с бухгалтерией, документами на покупку и прочим? Думаю что сильно не отличается.
Цитата:
elektron:
плюс то что с перечислений с карты на карту?

Естественно. Это ведь тоже оборот, если речь о предпринимателях. Другой вопрос - разграничить предпринимателей и обычных физ лиц, которые или занимают деньги, или долг отдают, ну или по другим причинам несистематически получают переводы.

[Исправлено: Victor Yang, 20.02.2021 - 00:43]
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