Отправлено: - 00:40

elektron:

но нигде в мире подобного бреда не встречал.

elektron:

плюс то что с перечислений с карты на карту?

[Исправлено: Victor Yang, 20.02.2021 - 00:43]

Цитата:Так и налоговую ставку такую вряд ли встретишь. Но ты все-таки узнай - неужели в Германии даже мелкие предприниматели заморачиваются с бухгалтерией, документами на покупку и прочим? Думаю что сильно не отличается.Цитата:Естественно. Это ведь тоже оборот, если речь о предпринимателях. Другой вопрос - разграничить предпринимателей и обычных физ лиц, которые или занимают деньги, или долг отдают, ну или по другим причинам несистематически получают переводы.