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elektron:

Хоть ИП иль юр. лицо, какая собственно разница, кто и что куда переводит. Брать налог просто за "вращение" денег - Гениально. Всегда думал налог с прибыли берут.

Цитата:Это есть "упрощёнка" - просто 3% с оборота, чтобы никому не заморачиваться с накладными, бухгалтерией и прочим - эти факторы попросту могут тормознуть значительную часть предпринимателей и предпринимать они ничего не будут и экономика будет стоять. Учитывая что налог на физ.лиц ̶у̶ ̶н̶а̶с̶ в РК 10%, а прибыль ИП-шников составляет процентов 20, то налог на прибыль для них составит 3*5=15% - не так уж и много.Насчёт налогообложения переводов - тоже вполне оправдано, потому как некоторые предприниматели берут оплату за товары или услуги переводом на каспи голд. Хотя для налоговой это практически то же самое что и наличка - её нигде не учтёшь. Ещё, как вариант, власти пустили тупо слух о том что собираются ввести налог на переводы и часть покупателей откажутся от такого вида платежей, боясь налога. Ну и оптимальным будет какая-то определенная сумма переводов в месяц, которую физические лица вполне могут получить, а вот предприниматели будут получать явно меньше. Ну и я точно знаю - сколько людей работает удаленно, получая оплату каспи переводом, при этом никакие налоги не платятся.