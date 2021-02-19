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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
Страница 4 из 5«12345»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40968
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7715
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:46
#45
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Кстати про безнал,почему фирмы которые привозят товар в магазины принимают исключительно наличку,разве они не обязаны принимать безнал,причем среди них есть такие именитые как ТОО «Филип Моррис Казахстан»,JTI,Кока кола,Пепси,и.т.д.
То есть я принимая безнал по пос теримналу и так плачу 2-2.5% банку,потом ещё 1 %что бы снять наличку.Вот бы где навести порядок.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:52
#46
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Цитата:
Добринцофф:

Во, вот когда изменят налоговую систему. тогда и будет порядок.
Почему только нал. и так понятно. А когда Вас обяжут предъявлять счета от поставщиков в налоговую, то и им станет без разницы, ну или почти. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:55
#47
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Цитата:
elektron:
нет


я помню. Дракон думает, что ответить.
с пенсии поди платит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 19:08
#48
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Цитата:
elektron:
Вас обяжут предъявлять счета от поставщиков


Уже, правда в пилотном проекте до 1.07.2021 года.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7715
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 19:44
#49
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Цитата:
elektron:
А когда Вас обяжут предъявлять счета от поставщиков в налоговую, то и им станет без разницы, ну или почти.

Многие фирмы вместе со счёт фактурами товар привозят,то есть в налоговой и так всё это видно,а безнал не принимают потому что не хотят за эквайринг банкам отстёгивать.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 20:15
#50
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Цитата:
Добринцофф:
потому что не хотят за эквайринг банкам отстёгивать.

Ну тут уже не налоговая система, с банками разбираться нужно. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 20:19
#51
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Цитата:
elektron:
с банками разбираться нужно.


Вы шутите!!! Ссать против ветра!!! Вы знаете КОМУ принадлежат банки в Казахстане??
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 20:47
#52
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Цитата:
ACROS:
ы шутите!!! Ссать против ветра!!! Вы знаете КОМУ принадлежат банки в Казахстане??

Ну когда то нужно же начинать и по ветру ;-)
А то так со всех сторон налогами обложат. :lol:
а 70% нефтедобычи всё и ныне там, где и было. :-o
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 22:28
#53
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Кстати не скажу как для ИП. Но для меня, как простого гражданина есть выбор банков. И причём несколько. Многие с определёнными условиями или правилами, но тем не менее. Мне мой счёт в банке с кредитной картой ничего не стоит. Возможно для наших ИПешников выбор по меньше. Но он есть.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 22:31
#54
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А что бы деньги за перевод денег брали, ей богу бред.
Хотя был случай, перевёл деньги на каспий, в НГ, вернули за вычетом 50-ти евро, потому что в евро понимаешь ли. Ну а 50-т евро то тоже в евро были, почему не вернули? :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 23:15
#55
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Цитата:
elektron:
Мне мой счёт в банке с кредитной картой ничего не стоит.

Он не только мне ничего не стоит, но у этого банка нет и правил или других ограничений, которые многие используют, для предоставления бесплатного счёта. К томуже есть онлайн брокер. Единственное чего нет, вернее есть, это филиал он на вю Германию один. Но он мне и не нужен. Через онлайн сервис, емайлки или телефон, всё решается в секунды. Вот это сервис. А не бегать по тётинкам. И деньги практически во всём мире могу снимать бесплатно, то есть мне ничего не стоит. Пора конкуренцию заводить и в Казахстане. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 18:16]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13710
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:20
#56
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Цитата:
elektron:
Хоть ИП иль юр. лицо, какая собственно разница, кто и что куда переводит. Брать налог просто за "вращение" денег - Гениально. Всегда думал налог с прибыли берут.

Это есть "упрощёнка" - просто 3% с оборота, чтобы никому не заморачиваться с накладными, бухгалтерией и прочим - эти факторы попросту могут тормознуть значительную часть предпринимателей и предпринимать они ничего не будут и экономика будет стоять. Учитывая что налог на физ.лиц ̶у̶ ̶н̶а̶с̶ в РК 10%, а прибыль ИП-шников составляет процентов 20, то налог на прибыль для них составит 3*5=15% - не так уж и много.
Насчёт налогообложения переводов - тоже вполне оправдано, потому как некоторые предприниматели берут оплату за товары или услуги переводом на каспи голд. Хотя для налоговой это практически то же самое что и наличка - её нигде не учтёшь. Ещё, как вариант, власти пустили тупо слух о том что собираются ввести налог на переводы и часть покупателей откажутся от такого вида платежей, боясь налога. Ну и оптимальным будет какая-то определенная сумма переводов в месяц, которую физические лица вполне могут получить, а вот предприниматели будут получать явно меньше. Ну и я точно знаю - сколько людей работает удаленно, получая оплату каспи переводом, при этом никакие налоги не платятся.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:33
#57
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Цитата:
Victor Yang:
Это есть "упрощёнка" - просто 3% с оборота,

Ну в КЗ может так, но нигде в мире подобного бреда не встречал.
С прибыли налог берётся, но никак не с перечислений денег.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:35
#58
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Цитата:
Victor Yang:
то налог на прибыль для них составит 3*5=15% - не так уж и много.

И плюс то что с перечислений с карты на карту? или я чего то не до понимаю?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6401
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 20.02.21 - 00:39
#59
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Цитата:
Victor Yang:

кометы 46-50-т если что.
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