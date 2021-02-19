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≡ Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40968
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 10:41
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Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова рассказала о мнениях зоозащитников по поводу идеи о введении налога на животных в Казахстане.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:42
#15
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Цитата:
elektron:
elektron

А в КОстанае, все деревья - вырубили.
Как быть? Если французы - приедут?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:45
#16
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Цитата:
alex_60:
когда я первый раз был в Париже, еще в советское время,

Алекс, ты - был Коммунистом.
Иначе бы тебя, не выпустили... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:47
#17
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Цитата:
drakon:
ты - был Коммунистом.


я же тебе говорил не был.
комсомольцем остался.
есть комсомольское удостоверение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:49
#18
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Цитата:
drakon:
А в КОстанае, все деревья - вырубили. Как быть? Если французы - приедут?...


вопрос довольно серьезный кстати.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 23:00
#19
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Цитата:
alex_60:
вопрос довольно серьезный кстати.

Французский центр - есть? Есть!
Значит французы - приезжают... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 23:05
#20
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Цитата:
drakon:
Французский центр - есть? Есть! Значит французы - приезжают


ну там рядом парк.
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