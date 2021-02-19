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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 347 из 347«1...345346347
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 21:55
#5191
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Цитата:
alex_60:
в маске?

Конечно, в маске.
Возле каждого дома,
стоит - Полицай... :-o :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:08
#5192
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Алекс, как погода, в Кемерово?... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:14
#5193
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Цитата:
drakon:


днем плюс три было.
завтра синус пять. прогнозы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:15
#5194
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Цитата:
drakon:
Конечно, в маске. Возле каждого дома, стоит - Полицай...


костюм тебе надо от "козлова"
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:20
#5195
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Цитата:
alex_60:
костюм тебе надо от "козлова"

От нашего?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:32
#5196
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Цитата:
drakon:
От нашего?.


ну да. он же модели выкладывал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:47
#5197
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Цитата:
alex_60:
ну да. он же модели выкладывал.

Я не видел.Както пропустил... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:51
#5198
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Цитата:
drakon:
не видел.Както пропустил.

ну да. как сексуально.
твоя оценка халатов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 22:57
#5199
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Цитата:
alex_60:
твоя оценка халатов.

Вот не помню... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.02.21 - 23:03
#5200
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Цитата:
drakon:
Вот не помню

в ветках про утечку газа.
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