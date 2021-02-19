Отправлено: - 12:34

А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их

Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу

Цитата:Почему только владельцы животных должны содержать эти приюты? Вас, горожан, эта проблема обходит стороной?Цитата:Это не аргумент. За выброшенное на улицу животное должен быть штраф.А потенциально может произойти все, что угодно. Но, чтобы наложить штраф, надо доказать, кому это животное принадлежало. Для этого надо упорядочить работу питомников, заводчиков и разведенцев. Чипировать, создавать общую базу по Казахстану.Зерно в этом есть. Согласна платить налог, если этот налог будут прицельно отдавать на создание и содержание приюта (передержки) и площадок для выгула собак. Это вполне себе здравая мысль. Так и должно быть.