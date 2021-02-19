Почему я против? Считаю, сами приюты и волонтеры будут облагаться налогами.
А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их. Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу. Случаи бывают разные. Собаки и кошки к тому же несут разную опасность, как физическую, так и инфекционную, паразитарную. Налог даст возможность задуматься стоит ли заводить?
Боюсь как бы опять что-то не перепутали, ведь наши законотворцы потом десять раз перекрают , а на последок или отменят или отложат до лучших времён, как это было и с торгашами, водителями и другими. Пусть вначале разделят кто последнюю макаронку несёт брошенным котятам от тех кто своим собака позолоченные безделушки покупает
А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их
Почему только владельцы животных должны содержать эти приюты? Вас, горожан, эта проблема обходит стороной?
Цитата:
Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу
Это не аргумент. За выброшенное на улицу животное должен быть штраф.А потенциально может произойти все, что угодно. Но, чтобы наложить штраф, надо доказать, кому это животное принадлежало. Для этого надо упорядочить работу питомников, заводчиков и разведенцев. Чипировать, создавать общую базу по Казахстану.
Зерно в этом есть. Согласна платить налог, если этот налог будут прицельно отдавать на создание и содержание приюта (передержки) и площадок для выгула собак. Это вполне себе здравая мысль. Так и должно быть.
Змея Подколодная: Вас, горожан, эта проблема обходит стороной?
неее не обходит, она прям под ноги лезет... весной, в виде минного поля. Я писал уже на эту тему
Цитата:
Змея Подколодная: Но, чтобы наложить штраф, надо доказать, кому это животное принадлежало.
В нашей стране это практически не наказуемо, поэтому должен быть налог... и штраф для устрашения.
Цитата:
Змея Подколодная: Для этого надо упорядочить работу питомников, заводчиков и разведенцев.
Я этим никогда не интересовался подробно, но скажите, если с официальными питомниками понятно, то всякие домашние разводчики платят ли какие-то налоги? Это же для некоторых тоже хобби, переросшее в бизнес.
Змея Подколодная: почему содержание приютов должно касаться только владельцев домашних животных
Наверное, по одной из этих причин: контингент этих приютов, в основном пополняется за счёт того что : - хозяева, то есть владельцы, домашних животных по какой то причине бросают своих бывших любимцев и они, эти брошенные бывшие домашние животные и пополняют эти приюты, так что ответственность тут прямая - бывшие владельцы домашних животных. Бросили, не смогли содержать - расплачивайтесь и платите налоги. Я не люблю этих домашних животных , не содержу и тем более не бросал - почему я должен оплачивать чьи то прихоти. Всё вроде логично.
Вроде, да не совсем. Я сомневаюсь, что люди разводят и потом бросают беспородных псов. Стаи бродячих собак-это результат чего? Неправильного, непрофессионального разведения что ли?) Вот если бы у нас породные псы в стаи сбивались, ну или метисы, тогда можно было бы говорить. А так, это проблема касается всего социума и перекладывать ее на плечи людей, кто держит домашних животных - неправильно, на мой взгляд. Почему я должна содержать приют, я никого не бросала и не выгоняла. А за потенциал можно говорить долго, я уже писала, потенциально можно быть кем угодно и где угодно.
Janus: Когда был в Бургасе (Болгария) видел как организован выгул собак. Через 50 метров в Приморском парке специальные урны для отходов жизнедеятельности собак.
вот честно. когда я первый раз был в Париже, еще в советское время, утро, на Елисейский полях, я увидел кое кого с литровой бутылкой вина, наверное скорее полтора литра, в руках и который справлял нужду под ближайшее дерево. расу не буду определять. это не важно. я Париже, понял я.
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