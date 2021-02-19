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≡ Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40968
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 10:41
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Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова рассказала о мнениях зоозащитников по поводу идеи о введении налога на животных в Казахстане.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7256
Re: Налог на животных в Казахстане: что думают об идее...
Отправлено: 19.02.21 - 10:41
#1
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Цитата:
Почему я против? Считаю, сами приюты и волонтеры будут облагаться налогами.

А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их. Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу. Случаи бывают разные. Собаки и кошки к тому же несут разную опасность, как физическую, так и инфекционную, паразитарную.
Налог даст возможность задуматься стоит ли заводить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4490
Re: Налог на животных в Казахстане: что думают об идее...
Отправлено: 19.02.21 - 11:21
#2
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Боюсь как бы опять что-то не перепутали, ведь наши законотворцы потом десять раз перекрают , а на последок или отменят или отложат до лучших времён, как это было и с торгашами, водителями и другими. Пусть вначале разделят кто последнюю макаронку несёт брошенным котятам от тех кто своим собака позолоченные безделушки покупает
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
105
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 11:26
#3
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Хорошо введут налог. Но тогда раз берут налог пусть создают условия для выгула животных, как в тех станах где этот налог есть. А то налог мы введем и себе в карман положим.

[Исправлено: Janus, 19.02.2021 - 12:00]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1353
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 12:34
#4
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Цитата:
А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их

Почему только владельцы животных должны содержать эти приюты? Вас, горожан, эта проблема обходит стороной?

Цитата:
Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу

Это не аргумент. За выброшенное на улицу животное должен быть штраф.А потенциально может произойти все, что угодно. Но, чтобы наложить штраф, надо доказать, кому это животное принадлежало. Для этого надо упорядочить работу питомников, заводчиков и разведенцев. Чипировать, создавать общую базу по Казахстану.

Зерно в этом есть. Согласна платить налог, если этот налог будут прицельно отдавать на создание и содержание приюта (передержки) и площадок для выгула собак. Это вполне себе здравая мысль. Так и должно быть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Re: Налог на животных в Казахстане: что думают об идее...
Отправлено: 19.02.21 - 13:46
#5
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Цитата://Я за очень высокие штрафы за выброс//

Я тоже за ВЫСОКИЕ штрафы: в "Жана Кале" после выгула собак ВСЁ обоссрано и ни ОДНОГО владельца ( или их прислугу, тут НЕ БЕДНЫЕ люди живут)я не видел с пакетиком в руках.

Налоги и штрафы - с этим в деревне (я имею ввиду учёт: то есть предмет и объект налогообложения) будут проблемы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7256
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 14:29
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Вас, горожан, эта проблема обходит стороной?

неее не обходит, она прям под ноги лезет... весной, в виде минного поля. Я писал уже на эту тему

Цитата:
Змея Подколодная:
Но, чтобы наложить штраф, надо доказать, кому это животное принадлежало.

В нашей стране это практически не наказуемо, поэтому должен быть налог... и штраф для устрашения.

Цитата:
Змея Подколодная:
Для этого надо упорядочить работу питомников, заводчиков и разведенцев.

Я этим никогда не интересовался подробно, но скажите, если с официальными питомниками понятно, то всякие домашние разводчики платят ли какие-то налоги? Это же для некоторых тоже хобби, переросшее в бизнес.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1353
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 14:52
#7
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Цитата:
неее не обходит, она прям под ноги лезет... весной, в виде минного поля. Я писал уже на эту тему

Я сейчас про содержание приютов, а не за ответственность владельцев животных. Так почему содержание приютов должно касаться только владельцев домашних животных? Вы так и не ответили.

Цитата:
В нашей стране это практически не наказуемо, поэтому должен быть налог... и штраф для устрашения

Вот для этого и надо упорядочить работу питомников и заводчиков. Порядочные заводчики и питомники сейчас ставят клеймо щенку, согласно документу.
Цитата:
то всякие домашние разводчики платят ли какие-то налоги? Это же для некоторых тоже хобби, переросшее в бизнес

Не знаю. Позвоните по обьявлению о продаже щенка или котенка (породистого), с родословной, спросите чек)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Re: Налог на животных в Казахстане: что думают об идее...
Отправлено: 19.02.21 - 16:19
#8
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Цитата:
Змея Подколодная:
почему содержание приютов должно касаться только владельцев домашних животных


Наверное, по одной из этих причин: контингент этих приютов, в основном пополняется за счёт того что : - хозяева, то есть владельцы, домашних животных по какой то причине бросают своих бывших любимцев и они, эти брошенные бывшие домашние животные и пополняют эти приюты, так что ответственность тут прямая - бывшие владельцы домашних животных.
Бросили, не смогли содержать - расплачивайтесь и платите налоги. Я не люблю этих домашних животных , не содержу и тем более не бросал - почему я должен оплачивать чьи то прихоти. Всё вроде логично.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1353
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 16:29
#9
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Цитата:
Всё вроде логично.

Вроде, да не совсем. Я сомневаюсь, что люди разводят и потом бросают беспородных псов. Стаи бродячих собак-это результат чего? Неправильного, непрофессионального разведения что ли?) Вот если бы у нас породные псы в стаи сбивались, ну или метисы, тогда можно было бы говорить. А так, это проблема касается всего социума и перекладывать ее на плечи людей, кто держит домашних животных - неправильно, на мой взгляд. Почему я должна содержать приют, я никого не бросала и не выгоняла. А за потенциал можно говорить долго, я уже писала, потенциально можно быть кем угодно и где угодно.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
105
Re: Налог на животных в Казахстане: что думают об идее...
Отправлено: 19.02.21 - 22:16
#10
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Когда был в Бургасе (Болгария) видел как организован выгул собак. Через 50 метров в Приморском парке специальные урны для отходов жизнедеятельности собак.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6394
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:19
#11
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Цитата:
Janus:

Там же как правило и пакетики, для сбора отходов. Но в Костанае думаю не приживётся. Пакетики по рукам разойдутся. ;-)

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 17:19]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11112
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:28
#12
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Цитата:
Janus:
Когда был в Бургасе (Болгария) видел как организован выгул собак. Через 50 метров в Приморском парке специальные урны для отходов жизнедеятельности собак.


вот честно. когда я первый раз был в Париже, еще в советское время, утро, на Елисейский полях, я увидел кое кого с литровой бутылкой вина, наверное скорее полтора литра, в руках и который справлял нужду под ближайшее дерево. расу не буду определять. это не важно.
я Париже, понял я.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:35
#13
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Цитата:
elektron:
Пакетики по рукам разойдутся.

Мясо, будут - заворачивать,
и в холодильник... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6394
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 22:37
#14
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Цитата:
alex_60:
Париже, понял я.

Кстати там всегда к этому проще относились. И даже кусты специально высадили в прошлом году. Для таких вот... ;-)
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