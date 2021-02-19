Отправлено: - 19:44

elektron:

А когда Вас обяжут предъявлять счета от поставщиков в налоговую, то и им станет без разницы, ну или почти.

Цитата:Многие фирмы вместе со счёт фактурами товар привозят,то есть в налоговой и так всё это видно,а безнал не принимают потому что не хотят за эквайринг банкам отстёгивать.