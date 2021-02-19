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≡ Снятие пенсионных на лечение: сайт заработает 25 февраля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40967
Снятие пенсионных на лечение: сайт заработает 25 февраля
Отправлено: 19.02.21 - 19:55
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Председатель "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова назвала сроки, когда заработает платформа по передаче части пенсионных накоплений на лечение. При этом зарубежные организации к порталу подключат позже.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Re: Снятие пенсионных на лечение: сайт заработает 25 февраля
Отправлено: 19.02.21 - 19:55
#1
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Цитата://избежать потерь наших клиентов на валютной разнице//

Зная "вороватый" ментальность наших чиновников от медицины, от сотрудников ЕНПФ, от работников банков ( воровство во время пандемии, воровство пенсионных денег, перевод пенсионных денег в заранее банкротируемые фин.организации, "АзерБанк, с целью последующего хищения) думаю что, у Антикора НИКОГДА не будет безработицы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Re: Снятие пенсионных на лечение: сайт заработает 25 февраля
Отправлено: 19.02.21 - 20:16
#2
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Сколько много желающих "присосаться" к "халявных" пенсионным деньгам, это становиться: как будто выиграть гос.тендер с гарантированной оплатой: - местные казахские, так называемые "отвёрточные" автосборочные заводы проявляют интерес к этим пенсионным деньгам: - уже подключают своё правительственное лобби для включения их в разрешённый список получателей этих пенсионных денег наряду со строителями и лечебными мед.учреждениями.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1618
Снятие пенсионных на лечение: сайт заработает 25 февраля
Отправлено: 19.02.21 - 20:41
#3
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А, если рассматривать этот процесс с позиции общегосударственной и социальной политики: то это БЕССИЛИЕ и НЕСПОСОБНОСТЬ государства обеспечить своих граждан - работой и высокой зарплатой. Государство просто напросто - переложило часть своих обязанностей на плечи граждан и дав на этом заработать на комиссиях и прочих банковских процентах, жирующим на халявных деньгах, банкам.
Раздача этих пенсионных денег, это по сути, примерно тоже самое что и загнать подавляющее население в банковские кредитные договора, с единственной разницей - что это их деньги и в перспективе - остаться без пенсионных накоплений.
Люди почему залезают в банковские долги - потому что нет работы на всех и если она есть, то НИЗКО оплачиваемая, даже в такой традиционно высокооплачиваемой сфере как нефтедобыча, пример тому - участившие забастовки нефтянников.

[Исправлено: ACROS, 19.02.2021 - 21:03]
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