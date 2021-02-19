Re: Полицейского, который в буран довёл колонну машин до...

Отправлено: - 18:38

Ну вот есть же настоящие полицейские, и жизнь людям спасают, и из опасных ситуаций вытаскивают не жалея себя.

Надеюсь, тем кто там занимается только грабежом, коррупцией и крышеванием увидев работу этого человека, станет стыдно за себя и за то как они марают профессию, хотя бы на пять минут.