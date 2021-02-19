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≡ Полицейского, который в буран довёл колонну машин до Костаная, представят к поощрению
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40966
Полицейского, который в буран довёл колонну машин до Костаная, представят к поощрению
Отправлено: 19.02.21 - 18:38
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Представление о поощрении лейтенаната Амантая БАЙЖАНОВА направлено на имя начальника департамента полиции. 18 февраля во время бурана костанайский полицейский бежал по проезжей части перед колонной из десятка машин, чтобы те благополучно добрались с Федоровской трассы до города.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
26
Re: Полицейского, который в буран довёл колонну машин до...
Отправлено: 19.02.21 - 18:38
#1
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Ну вот есть же настоящие полицейские, и жизнь людям спасают, и из опасных ситуаций вытаскивают не жалея себя.
Надеюсь, тем кто там занимается только грабежом, коррупцией и крышеванием увидев работу этого человека, станет стыдно за себя и за то как они марают профессию, хотя бы на пять минут.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4566
Re: Полицейского, который в буран довёл колонну машин до...
Отправлено: 19.02.21 - 19:16
#2
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Цитата:
были поощрены грамотами МВД РК и акима Костанайской области.

Источник:

А эти вещи где-то и как-то учитываются? Может стоит в звании поднять? Думаю, это будет более ценно, чем вышеназванное!
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