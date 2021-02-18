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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:26
Цитата:
То что имел ввиду Денисов понятно и так
И я выше уже ответил на это
Хватает и того что он наших граждан считает за унтермешей кои не имеют право на свой голос в деле перевода времени на никому не нужный час
За такое надо подвергать остракизму в лучших традициях советской травли)
[Исправлено: Iney, 18.02.2021 - 23:38]
elektron:
Тут "и " ключевое. Встречались и те, кто был в теме, и поддерживал инициативу. Просто не встретилось тех, кто был в теме и не поддержал инициативы. Не передёргивайте на свой лад. Эксперд вы наш
Тут "и " ключевое. Встречались и те, кто был в теме, и поддерживал инициативу. Просто не встретилось тех, кто был в теме и не поддержал инициативы. Не передёргивайте на свой лад. Эксперд вы наш
То что имел ввиду Денисов понятно и так
И я выше уже ответил на это
Хватает и того что он наших граждан считает за унтермешей кои не имеют право на свой голос в деле перевода времени на никому не нужный час
За такое надо подвергать остракизму в лучших традициях советской травли)
[Исправлено: Iney, 18.02.2021 - 23:38]
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6385
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:58
Цитата:
Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором. Тогда людям придётся на час раньше летом вставать.
abaika95:
на никому не нужный час
на никому не нужный час
Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором. Тогда людям придётся на час раньше летом вставать.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 06:54
Цитата:
рабочий день будет с 10
lelik1375:
Ну переведут на час назад стрелки, и рабочий день опять будет с 8:00. Что изменится?
Ну переведут на час назад стрелки, и рабочий день опять будет с 8:00. Что изменится?
рабочий день будет с 10
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 07:00
Цитата:
И тут путиноиды виноваты? Вам бы к психиатру сходить.
Сабыр:
в РФ же тоже целая армия путиноидов
в РФ же тоже целая армия путиноидов
И тут путиноиды виноваты? Вам бы к психиатру сходить.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 07:02
Цитата:
Ну конечно)))) Как же без Путина?
abaika95:
Да кремлеботы называются Они и сюда пишут А Путин-вор
Да кремлеботы называются Они и сюда пишут А Путин-вор
Ну конечно)))) Как же без Путина?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 10:49
Цитата:
Одни хотят а другие не хотят
Пусть поднимают вопрос о голосовании
Цитата:
Вы против законов природы идете?
Учебник за 6 класс вам подарить?))
Цитата:
Абсолютно обыкновенно
Тут так просто в присказку упоминул
elektron:
Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать
Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать
Одни хотят а другие не хотят
Пусть поднимают вопрос о голосовании
Цитата:
elektron:
. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором.
. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором.
Вы против законов природы идете?
Учебник за 6 класс вам подарить?))
Цитата:
гражданин СССР:
Ну конечно)))) Как же без Путина?
Ну конечно)))) Как же без Путина?
Абсолютно обыкновенно
Тут так просто в присказку упоминул
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 12:02
Цитата:
Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?
abaika95:
Учебник за 6 класс вам подарить?))
Учебник за 6 класс вам подарить?))
Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 12:19
Цитата:
Нет я у Ведлер с Денисовым его возьму
Он у них один остался и они его читают сутками
И всем его тыкают кто против географии идёт!)
Вам тоже дать почитать?
Маркс:
Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?
Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?
Нет я у Ведлер с Денисовым его возьму
Он у них один остался и они его читают сутками
И всем его тыкают кто против географии идёт!)
Вам тоже дать почитать?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 16:18
Цитата:
А вы взяли типа почитать и до сих пор не скурили?
abaika95:
Вам тоже дать почитать?
Вам тоже дать почитать?
А вы взяли типа почитать и до сих пор не скурили?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 16:50
Цитата:
У вас какая-то упорная тяга к курению учебников,тяжелое детство? На сигареты не хватало?)
Маркс:
А вы взяли типа почитать и до сих пор не скурили?
А вы взяли типа почитать и до сих пор не скурили?
У вас какая-то упорная тяга к курению учебников,тяжелое детство? На сигареты не хватало?)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 18:59
Цитата:
Не обращайте внимание, это просто зависть к курильщикам учебников. Пока одни в школе прокуривали уроки, другие получали знания. А как известно, знания умножают скорбь. Теперь одни несут скорбь, а другие чушь.
abaika95:
У вас какая-то упорная тяга к курению учебников,тяжелое детство? На сигареты не хватало?)
У вас какая-то упорная тяга к курению учебников,тяжелое детство? На сигареты не хватало?)
Не обращайте внимание, это просто зависть к курильщикам учебников. Пока одни в школе прокуривали уроки, другие получали знания. А как известно, знания умножают скорбь. Теперь одни несут скорбь, а другие чушь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6385
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 19:07
Цитата:
А что там? Если тень от вертикально - перпендикулярно ровной поверхности в полдень показывает на север?
Так это ещё раньше проходили в мои годы.
Кстати в детстве так и определяли время - примерно, что бы с Тобола домой успеть.
ПС: да кстати, даже не имея компаса. можно было определить полдень. Рассказать как?
[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 14:24]
abaika95:
Вы против законов природы идете? Учебник за 6 класс вам подарить?))
Вы против законов природы идете? Учебник за 6 класс вам подарить?))
А что там? Если тень от вертикально - перпендикулярно ровной поверхности в полдень показывает на север?
Так это ещё раньше проходили в мои годы.
Кстати в детстве так и определяли время - примерно, что бы с Тобола домой успеть.
ПС: да кстати, даже не имея компаса. можно было определить полдень. Рассказать как?
[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 14:24]
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