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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40966
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7714
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:46
#45
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Кстати про безнал,почему фирмы которые привозят товар в магазины принимают исключительно наличку,разве они не обязаны принимать безнал,причем среди них есть такие именитые как ТОО «Филип Моррис Казахстан»,JTI,Кока кола,Пепси,и.т.д.
То есть я принимая безнал по пос теримналу и так плачу 2-2.5% банку,потом ещё 1 %что бы снять наличку.Вот бы где навести порядок.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:52
#46
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Цитата:
Добринцофф:

Во, вот когда изменят налоговую систему. тогда и будет порядок.
Почему только нал. и так понятно. А когда Вас обяжут предъявлять счета от поставщиков в налоговую, то и им станет без разницы, ну или почти. ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11094
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:55
#47
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Цитата:
elektron:
нет


я помню. Дракон думает, что ответить.
с пенсии поди платит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1610
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 19:08
#48
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Цитата:
elektron:
Вас обяжут предъявлять счета от поставщиков


Уже, правда в пилотном проекте до 1.07.2021 года.
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