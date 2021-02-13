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≡ Советы на каждый день
 
 
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Куратор темы: Козлов я
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11094
Советы на каждый день
Отправлено: 13.02.21 - 19:04
#376
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Цитата:
elektron:

порядок перепутал.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2201
Советы на каждый день
Отправлено: 16.02.21 - 12:47
#377
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УЗНАЕМ РАЗМЕР КОЛЬЦА
Если вам нужно определить размер кольца, но под рукой нет специального устройства, то вам помогут нитка, линейка и бумага.



1 способ. Размер кольца соответствует его внутреннему диаметру. Поэтому, если у вас есть кольцо и вы просто не знаете его размер, замерьте линейкой его диаметр.

2 способ. Еще один вариант узнать размер с помощью имеющегося кольца. Сохраните и распечатайте картинку и приложите украшение к окружностям. Та, которая совпадет с внутренним диаметром, и будет размером кольца.



Важно: Распечатывайте картинки в оригинальном размере (не вписывая в размер листа).

3 способ. Возьмите тонкую полоску бумаги или нитку. Оберните вокруг нижней фаланги пальца, ближе к суставу. Действуйте легко, без нажима, чтобы бумага или нитка скользили по пальцу.
В случае с бумагой, отметьте место стыка ручкой и отрежьте полоску по метке.
В случае с ниткой, обмотайте ее несколько раз и разрежьте нитяное кольцо.
Распечатайте картинку ниже и приложите заготовку к контрольной линейке. Длина бумаги или нити должна соответствовать длине цветной полоски.



4 способ. Здесь вам пригодятся знания математики. Как вы помните, чтобы найти диаметр (размер кольца), вам нужно длину окружности разделить на число "пи".
Повторите первый совет из предыдущего способа, затем с помощью линейки измерьте длину полоски или нити в миллиметрах и разделите на "пи". Результат или ближайшее к нему значение и будет размером кольца.

5 способ. Распечатайте картинку и вырежьте заготовку, сделайте в ней разрез и вставьте в него конец линейки. Должно получиться бумажное кольцо. Отрегулировав его по пальцу, вы узнаете размер.



РЕКОМЕНДАЦИИ.
1.Если вы выбираете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный при измерении результат можно округлить до ближайшего значения. Для широкого кольца (от 6 мм) округляйте в бОльшую сторону или добавьте полразмера.
2.Толщина пальца в течение дня может меняться. Поэтому замерять нужно в середине дня при оптимальном балансе.
3.Не измеряйте размер после употребления большого количества жидкости, физических нагрузок или во время болезни. Также не стоит этого делать, если в помещении жарко или холодно.
Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2201
Советы на каждый день
Отправлено: 19.02.21 - 18:49
#378
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ДЕЛАЕМ ПОЛЕВОЙ УМЫВАЛЬНИК
Иногда, во время выездов на дачу или природу, требуется привести себя в порядок, после копания в земле. Из подручных средств можно сделать себе умывальник, для этого требуется 5-литровая пластиковая емкость, 10-кубовый шприц и клеевый пистолет.



Берем шприц и аккуратно срезаем у него верхнюю часть.



Затем в промежутке между 6 и 8 делением шприца делаем небольшое отверстие (паяльником или сверлом).



Верхнюю часть шприца немного обрабатываем наждачкой для того, чтобы клей схватился прочнее.



Теперь берем емкость и в ее нижней части также проделываем отверстие под шприц. Тоже обрабатываем наждачкой.



Верхнюю часть шприца обрабатываем клеем из пистолета, вставляем аккуратно в отверстие подальше. Затем протягиваем шприц обратно (но не до конца), чтобы с внутренней стороны также получился буртиком слой клея. Так подстраховываем непроницаемость для воды изнутри. С внешней стороны также заливаем клеем и даем время подсохнуть.



Все, умывальник готов. Теперь его поставить на что-нибудь или подвесить. Не забудьте закрыть емкость сверху крышкой, она вакуумом будет регулировать подачу воды. Ну а вытянув толкатель шприца, вы откроете проделанное отверстие в шприце и будет вам счастье.



Удачи!
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