Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину

Отправлено: - 18:46

Кстати про безнал,почему фирмы которые привозят товар в магазины принимают исключительно наличку,разве они не обязаны принимать безнал,причем среди них есть такие именитые как ТОО «Филип Моррис Казахстан»,JTI,Кока кола,Пепси,и.т.д.

То есть я принимая безнал по пос теримналу и так плачу 2-2.5% банку,потом ещё 1 %что бы снять наличку.Вот бы где навести порядок.