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Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40966
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 17:46
ничего у них с этой идеей не получится.
пос терминалов то нет у мелких ип,
а с картами попробуй докажи без чеков.
если только мониторинговые группы.
пос терминалов то нет у мелких ип,
а с картами попробуй докажи без чеков.
если только мониторинговые группы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 17:53
Тоже ничего толком не понял. Бредовее ничего подобного не слышал.
Хоть ИП иль юр. лицо, какая собственно разница, кто и что куда переводит.
Брать налог просто за "вращение" денег - Гениально.
Всегда думал налог с прибыли берут.
А если ИП себе в убыток что то продал, тоже налог за "приток" ден. средств?
Хоть ИП иль юр. лицо, какая собственно разница, кто и что куда переводит.
Брать налог просто за "вращение" денег - Гениально.
Всегда думал налог с прибыли берут.
А если ИП себе в убыток что то продал, тоже налог за "приток" ден. средств?
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 17
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:07
Цитата:
еще не известно как ты это понял,
да и понял ли вообще в чем суть
не прочитав либо не поняв, о чём говорится Источник:
еще не известно как ты это понял,
да и понял ли вообще в чем суть
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:17
Цитата:
Что значит вводить?
Они давно есть,тот же Каспий бизнес например.
yudjin:
Может быть действительно надо вводить карты для предпринимателей?
Может быть действительно надо вводить карты для предпринимателей?
Что значит вводить?
Они давно есть,тот же Каспий бизнес например.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:23
Цитата:
Лично я понял, только то, что цитата:
//В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения.//
Как можно брать налог за "перемещение" денег? Бред какой-то.
Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог? Хотя я как ИП в этом случае не только прибыли не получил, но ещё и в убытке остался. Бред же или?
[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 13:25]
Начальник:
еще не известно как ты это понял, да и понял ли вообще в чем суть
еще не известно как ты это понял, да и понял ли вообще в чем суть
Лично я понял, только то, что цитата:
//В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения.//
Как можно брать налог за "перемещение" денег? Бред какой-то.
Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог? Хотя я как ИП в этом случае не только прибыли не получил, но ещё и в убытке остался. Бред же или?
[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 13:25]
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:25
Цитата:
Я смотрю вам прям не терпится ,что бы в стоимость покупки были включены ещё +2% за банковские услуги.
Цитата:
Меня это то же удивляет,причём среди них есть очень известные фирмы,одна даже с международным именем,занимается почтовыми услугами.
Но их можно понять,сделайте эквайринговые услуги хотя бы 0.5% и многие установят терминалы.
Yorik:
Давно пора навести порядок в этой сфере.
Давно пора навести порядок в этой сфере.
Я смотрю вам прям не терпится ,что бы в стоимость покупки были включены ещё +2% за банковские услуги.
Цитата:
Yorik:
Удивляет, что предприниматели, которые уже много лет обязаны принимать оплату именно посредством платёжных карт (иметь pos-терминалы) - вместо этого предлагают "перекинуть на кас..
Удивляет, что предприниматели, которые уже много лет обязаны принимать оплату именно посредством платёжных карт (иметь pos-терминалы) - вместо этого предлагают "перекинуть на кас..
Меня это то же удивляет,причём среди них есть очень известные фирмы,одна даже с международным именем,занимается почтовыми услугами.
Но их можно понять,сделайте эквайринговые услуги хотя бы 0.5% и многие установят терминалы.
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:26
да нифига у них не получится.
компанейщина очередная.
замыливание других вопросов.
компанейщина очередная.
замыливание других вопросов.
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:28
Цитата:
Вот до чего же нудная баба.
Змея Подколодная:
Вот например. Это считается спонсорская помощь, которая должна быть оформлена соответственно. И кулер должен встать на "приход" школы, согласно акту приемки передачи.
Вот например. Это считается спонсорская помощь, которая должна быть оформлена соответственно. И кулер должен встать на "приход" школы, согласно акту приемки передачи.
Вот до чего же нудная баба.
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:32
Цитата:
Почему продал себе в убыток?Работает себе фирма,торгует по всему Казахстану и принимает в качестве оплаты онлайн переводы.
elektron:
Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог?
Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог?
Почему продал себе в убыток?Работает себе фирма,торгует по всему Казахстану и принимает в качестве оплаты онлайн переводы.
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:33
если бы все предприниматели жили по фискальным законам, но не было бы ни предпринимателей ни государства.
законы для того и придуманы, чтобы их
нарушать.
законы для того и придуманы, чтобы их
нарушать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4490
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:34
За движение денег- налог? мало того банкиры берут за обслуживание счетов, так ещё хотят что-ли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1353
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:37
Цитата:
Вот до чего же недалекий мужик. У меня спросили, я ответила. И спросили не у вас и ответила я не вам. Вы еще и бестактный.
Вот до чего же нудная баба
Вот до чего же недалекий мужик. У меня спросили, я ответила. И спросили не у вас и ответила я не вам. Вы еще и бестактный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:37
Цитата:
Ну в жизни всякое бывает, некоторые на грани выживания работают. Мало ли что может случится, срочно нужны денежные средства и пр.
И налог должен в стоимость включаться, то есть в счёт. Если ты конечно не как ИП другому ИП продаёшь. Но не с перевода денег через онлайн банкинг. Систему налоговую пусть меняют.
Добринцофф:
Почему продал себе в убыток?
Почему продал себе в убыток?
Ну в жизни всякое бывает, некоторые на грани выживания работают. Мало ли что может случится, срочно нужны денежные средства и пр.
И налог должен в стоимость включаться, то есть в счёт. Если ты конечно не как ИП другому ИП продаёшь. Но не с перевода денег через онлайн банкинг. Систему налоговую пусть меняют.
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:38
Цитата:
Извиняйте если что не так,просто глядя на ваш ник я думал, что это будет комплимент.
Змея Подколодная:
Вы еще и бестактный.
Вы еще и бестактный.
Извиняйте если что не так,просто глядя на ваш ник я думал, что это будет комплимент.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:40
Цитата:
я нет
alex_60:
церковные платишь?
церковные платишь?
я нет
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