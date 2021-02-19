Отправлено: - 18:23

Начальник:

еще не известно как ты это понял, да и понял ли вообще в чем суть

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 13:25]

Цитата:Лично я понял, только то, что цитата://В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения.//Как можно брать налог за "перемещение" денег? Бред какой-то.Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог? Хотя я как ИП в этом случае не только прибыли не получил, но ещё и в убытке остался. Бред же или?