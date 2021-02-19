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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40966
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11094
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 17:46
#30
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ничего у них с этой идеей не получится.
пос терминалов то нет у мелких ип,
а с картами попробуй докажи без чеков.
если только мониторинговые группы.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 17:53
#31
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Тоже ничего толком не понял. Бредовее ничего подобного не слышал.
Хоть ИП иль юр. лицо, какая собственно разница, кто и что куда переводит.
Брать налог просто за "вращение" денег - Гениально.
Всегда думал налог с прибыли берут.
А если ИП себе в убыток что то продал, тоже налог за "приток" ден. средств? :-o
Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
17
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:07
#32
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Цитата:
не прочитав либо не поняв, о чём говорится Источник:

еще не известно как ты это понял,
да и понял ли вообще в чем суть
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7714
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:17
#33
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Цитата:
yudjin:
Может быть действительно надо вводить карты для предпринимателей?

Что значит вводить?
Они давно есть,тот же Каспий бизнес например.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:23
#34
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Цитата:
Начальник:
еще не известно как ты это понял, да и понял ли вообще в чем суть

Лично я понял, только то, что цитата:
//В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения.//
Как можно брать налог за "перемещение" денег? Бред какой-то.
Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог? Хотя я как ИП в этом случае не только прибыли не получил, но ещё и в убытке остался. Бред же или?

[Исправлено: elektron, 19.02.2021 - 13:25]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7714
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:25
#35
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Цитата:
Yorik:
Давно пора навести порядок в этой сфере.

Я смотрю вам прям не терпится ,что бы в стоимость покупки были включены ещё +2% за банковские услуги.
Цитата:
Yorik:
Удивляет, что предприниматели, которые уже много лет обязаны принимать оплату именно посредством платёжных карт (иметь pos-терминалы) - вместо этого предлагают "перекинуть на кас..

Меня это то же удивляет,причём среди них есть очень известные фирмы,одна даже с международным именем,занимается почтовыми услугами.
Но их можно понять,сделайте эквайринговые услуги хотя бы 0.5% и многие установят терминалы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11094
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:26
#36
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да нифига у них не получится.
компанейщина очередная.
замыливание других вопросов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7714
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:28
#37
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Цитата:
Змея Подколодная:
Вот например. Это считается спонсорская помощь, которая должна быть оформлена соответственно. И кулер должен встать на "приход" школы, согласно акту приемки передачи.

Вот до чего же нудная баба.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7714
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:32
#38
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Цитата:
elektron:
Если я как ИП Что то продал в связи стечением различных обстоятельств, себе в убыток. и получил денежный перевод от казахстанца, то с него (денежного перевода) хотят брать налог?

Почему продал себе в убыток?Работает себе фирма,торгует по всему Казахстану и принимает в качестве оплаты онлайн переводы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11094
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:33
#39
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если бы все предприниматели жили по фискальным законам, но не было бы ни предпринимателей ни государства.
законы для того и придуманы, чтобы их
нарушать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4490
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 18:34
#40
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За движение денег- налог? мало того банкиры берут за обслуживание счетов, так ещё хотят что-ли?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1353
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:37
#41
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Цитата:
Вот до чего же нудная баба

Вот до чего же недалекий мужик. У меня спросили, я ответила. И спросили не у вас и ответила я не вам. Вы еще и бестактный.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:37
#42
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Цитата:
Добринцофф:
Почему продал себе в убыток?

Ну в жизни всякое бывает, некоторые на грани выживания работают. Мало ли что может случится, срочно нужны денежные средства и пр.
И налог должен в стоимость включаться, то есть в счёт. Если ты конечно не как ИП другому ИП продаёшь. Но не с перевода денег через онлайн банкинг. Систему налоговую пусть меняют.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7714
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:38
#43
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Цитата:
Змея Подколодная:
Вы еще и бестактный.

Извиняйте если что не так,просто глядя на ваш ник я думал, что это будет комплимент.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6385
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 18:40
#44
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Цитата:
alex_60:
церковные платишь?

я нет :lol:
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