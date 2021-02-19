Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40965
Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 16:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае в субботу прогнозируют ночью и днём снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В воскресенье ожидается переменная облачность и снег, а уже в понедельник осадки маловероятны.
Читать новость

a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11087
Re: Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 16:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снег, ветер, мороз.
морозоустойчивые люди живут на кустанайщине.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11087
Re: Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 16:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поэтому южные люди, присланные сюда по разнарядке, бегут отсюда почти сразу.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7041
Re: Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 17:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поэтому южные люди, присланные сюда по разнарядке, бегут отсюда почти сразу.

Так и северные люди присланные сюда давным давно по разнарядке бегут обратно
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1609
Re: Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 17:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
бегут обратно


Кровь зовёт обратно!!!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7041
Re: Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 17:12
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Кровь зовёт обратно!!!

Не
Программа по переселению, заработала просто
Сначала по разнарядке сюда,теперь по разнарядке обратно
Демографию надо выправлять же
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11087
Какую погоду ждать на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.02.21 - 17:34
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядя Петя, вы дурак, (С)
фильм "Сережа", 1960г.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS