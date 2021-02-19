Отправлено: - 15:00

Им это зачем: они по фиксированному патенту.Хоть миллиарды им перегоняй

Цитата:Вы про ИПешников на патенте? Так у них есть предельный оборот. Тем паче, что виды деятельности, которым разрешено работать по патенту порезали, там единицы остались. И я писала за оплату именно на Каспи Голд, если ИП принимает оплату на Голд, то обязан выбить чек, так как это считается наличным расчетом.