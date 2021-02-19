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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40964
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11083
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 14:57
#15
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не понимаю ,как они собираются разделить(определить),
что это перевод на карту как ип или как частному лицу.
детям,внукам, супруге,родителям, друзьям.
да , или сам себе,перевод с депозита на карту например.
это только вводить разные карты,иначе никак. но это еще тот дурдом будет.

[Исправлено: alex_60, 19.02.2021 - 14:59]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1349
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 15:00
#16
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Цитата:
Им это зачем: они по фиксированному патенту.Хоть миллиарды им перегоняй

Вы про ИПешников на патенте? Так у них есть предельный оборот. Тем паче, что виды деятельности, которым разрешено работать по патенту порезали, там единицы остались. И я писала за оплату именно на Каспи Голд, если ИП принимает оплату на Голд, то обязан выбить чек, так как это считается наличным расчетом.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7038
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 15:04
#17
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Цитата:
гражданин СССР:
За воздух когда начнем налог платить?

Ты ж в России живёшь? Там и спрашивай)
Цитата:
юля елиссева:
И что, мне теперь со всех этих переводов платить налоги?

Карту на супругу заведи и туда пусть перечисляют и ничего налогом не обкладут)
Цитата:
Yorik:
Давно пора навести порядок в этой сфере. В 2019-м откровенно побоялись недовольства и возмущений, и прикрыли тему

Где налог на ИП там налог и на обычные переводы для граждан введут
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1349
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 15:06
#18
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Цитата:
А чем отличаются деньги от родителей на каспи от денег наличных, если их собирать у забора школы?


Ни в первом, ни во втором варианте не имеете права, в принципе, собирать. Но,с карты, если закон примут, еще и налог оплатите, а потом еще копать начнут, кто и зачем Вам их переводит. Ну это, от нечего делать, так как сначала возьмутся за более крупные переводы, мелочевку лопатить позже начнут. Беда вся в том, что поборы в школе были- есть и будут и теперь просто будут отдавать наличкой.
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
16
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 15:06
#19
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Цитата:
двухзначными цифрами их объемы расширяются Источник:

двухзначные цифры это там много что ли.

и вообще мобильные переводы это все лишь способ оплаты, хоть налом хоть б/налом сумма та не меняется.
сами же призывали к без/налу, теперь все шарахаться будут
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
941
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 15:26
#20
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Цитата:
ACROS: Хоть миллиарды

Не получится - там ограничены виды деятельности и оборот (до 10,2 млн.) в год при нынешнем МРП.
Цитата:
Начальник:
двухзначные цифры это там много

Двухзначные цифры прироста (считается в процентном выражении) - да, это много.
Цитата:
Начальник:
и вообще мобильные переводы это все лишь способ оплаты, хоть налом хоть б/налом сумма та не меняется. сами же призывали к без/налу, теперь все шарахаться будут

Вот примерно такие же комментарии на Тенгри: не прочитав либо не поняв, о чём говорится - вопят о "поборах со стороны государства", об "откате к налу" и т.п.

[Исправлено: Yorik, 19.02.2021 - 15:27]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1601
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 15:26
#21
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Цитата:
юля елиссева:
родители перечисляют деньги


Тут, как говориться, надо чтобы мухи отдельно и котлеты отдельно: раз вы ИП, то выходить вам родители деток перечисляют денег что бы вы через своё ИП( разумеется как "своим", со скидкой) закупили что то для класса из ассортимента своего прайз-листа; тогда в этом случае, вы получили доход и должны уплатить 3% налогов, вернее просто зафиксировать их(Президент освободил же вас от сие повиности)и не платить.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1601
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 15:32
#22
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Цитата:
Yorik:
ограничены


Я в теме: обозначили месячный оборот, скажем в 100 000 тенге, через ВЭБ кассу провели эту сумму и всё: дальше ПОКА никто не мониторит же твою банковскую карту, хоть миллиарды прогоняй - я про это. Когда введут, то да - надо с умом работать.
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