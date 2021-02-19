Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов. Читать новость
не понимаю ,как они собираются разделить(определить), что это перевод на карту как ип или как частному лицу. детям,внукам, супруге,родителям, друзьям. да , или сам себе,перевод с депозита на карту например. это только вводить разные карты,иначе никак. но это еще тот дурдом будет.
Им это зачем: они по фиксированному патенту.Хоть миллиарды им перегоняй
Вы про ИПешников на патенте? Так у них есть предельный оборот. Тем паче, что виды деятельности, которым разрешено работать по патенту порезали, там единицы остались. И я писала за оплату именно на Каспи Голд, если ИП принимает оплату на Голд, то обязан выбить чек, так как это считается наличным расчетом.
А чем отличаются деньги от родителей на каспи от денег наличных, если их собирать у забора школы?
Ни в первом, ни во втором варианте не имеете права, в принципе, собирать. Но,с карты, если закон примут, еще и налог оплатите, а потом еще копать начнут, кто и зачем Вам их переводит. Ну это, от нечего делать, так как сначала возьмутся за более крупные переводы, мелочевку лопатить позже начнут. Беда вся в том, что поборы в школе были- есть и будут и теперь просто будут отдавать наличкой.
Тут, как говориться, надо чтобы мухи отдельно и котлеты отдельно: раз вы ИП, то выходить вам родители деток перечисляют денег что бы вы через своё ИП( разумеется как "своим", со скидкой) закупили что то для класса из ассортимента своего прайз-листа; тогда в этом случае, вы получили доход и должны уплатить 3% налогов, вернее просто зафиксировать их(Президент освободил же вас от сие повиности)и не платить.
Я в теме: обозначили месячный оборот, скажем в 100 000 тенге, через ВЭБ кассу провели эту сумму и всё: дальше ПОКА никто не мониторит же твою банковскую карту, хоть миллиарды прогоняй - я про это. Когда введут, то да - надо с умом работать.
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