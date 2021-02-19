Отправлено: - 14:42

И что, мне теперь со всех этих переводов платить налоги?

Цитата:Юля, а у Вас фонд официально зарегистрирован? Если да- то там должен быть расчетный счет свой. Если нет, то на каком основании Вы собираете деньги с родителей? Даже если собираете на нужды своих детей в своем же классе. И с этим шутки плохи, именно для того, кто эти деньги собирает.