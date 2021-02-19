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≡ Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40964
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
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В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21174
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 13:34
#1
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Я За - налоги. Запишите... :lol: ;-)
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
112
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 13:42
#2
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Свои деньги считайте в своих карманах! Не лезьте ,дармоеды в чужой карман, подавитесь.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
78
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 13:51
#3
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За воздух когда начнем налог платить?
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
7
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 13:57
#4
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Уу, какой дяденька злой.
Фискализировали бы лучше своих слабослышащих.
Изымали так сказать коррупционную составляющую...
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1601
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 14:01
#5
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Цитата://предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги",//

Некоректно стоит вопрос:
пример - мне на счёт поступило, условно, десять лямов после продажи зерна; эти десять лямов я отразил в ежегодной декларации и с этих десять лямов я в ЛЮБОМ случае заплачу НАЛОГ. И по онлайн-банкингу с этих десяти ямов я перечисляю другим предпринимателям, скажем за : запчасти, гербициды, ГСМ и так далее.
И выходит, что я , кроме различных банковских процентов и комиссии, должен ещё за эти денежные переводы платит повторный НАЛОГ с одной и той же суммы в те же десять лямов ??
В 2019 году, действительно: ЭТОТ вопрос поднимался и его, кажеться РЕШИЛ с Правительством, лично Ломтадзе, потому что КАСПИ БАНК был в то время, да и сейчас наверное, ЛИДЕРОМ в онлайн -банкинге, с целью привлечения ещё больше клиентов .
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
435
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 14:10
#6
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Ну если ТОЛЬКО предпринимателям, то почему нет. Но опять же, как будут доказывать, что перевод он получил за свою деятельность, а не, скажем, от родственника долг или тому подобное?
Да и зная как сильно нас любит родное государство, скорее всего под эту гребенку будут стричь не только лишь всех, так что обратно к налу нам лежит дорога....
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1601
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 14:16
#7
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Цитата:
самый умный:
как будут доказывать,


Легко: договора купли-продажи и соответственно, история появления денег на вашем счете, оформляются посредством ЭСФ и всё это фиксируется в онлайн-режиме на сайте Комитета гос.доходов, а долги (ваши или вам), наследства и прочее, оформленные нотариально, вы обязаны отражать в ежегодной декларации.

[Исправлено: ACROS, 19.02.2021 - 14:21]

[Исправлено: ACROS, 19.02.2021 - 14:22]

[Исправлено: ACROS, 19.02.2021 - 14:29]
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
941
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 14:30
#8
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Давно пора навести порядок в этой сфере. В 2019-м откровенно побоялись недовольства и возмущений, и прикрыли тему. В результате за это время усилиями одного известного банка безналичные платежи ушли в "серую" зону ещё больше. Удивляет, что предприниматели, которые уже много лет обязаны принимать оплату именно посредством платёжных карт (иметь pos-терминалы) - вместо этого предлагают "перекинуть на кас.." и думают, что так и надо, закон они соблюдают. Тут недостаточный контроль со стороны регулятора налицо. Понятно, что при оплате картой через pos-терминал сумма пройдёт через счёт, в обязательном порядке через кассу и с неё будет оплачен налог, в отличие от "перекидки" в приложении.
Абсурд, когда даже банк имеет свою прибыль (в виде % и комиссий), а государство - в стороне.
Однозначно надо наводить порядок.
И речь не идёт об "откате" к налу, потребителей это вообще никак не касается. А больше всех будут вопить именно такие ушлые "предприниматели".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1979
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 14:32
#9
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Допустим я ИП и одновременно являюсь председателем родительского комитета класса, в котором учится мой ребенок. Мне постоянно родители перечисляют деньги на разные нужды нашего класса. И что, мне теперь со всех этих переводов платить налоги?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1349
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 14:35
#10
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Цитата:
договора купли-продажи оформляются посредством ЭСФ и всё это фиксируется в онлайн-режиме на сайте Комитета гос.доходов

ЭСФ - это документ -основание для взятия НДС в зачет. К ЭСФ должен быть акт выполненных работ или накладная. Для этого и вводится сейчас СНТ- это и есть виртуальная накладная. Накладная или акт вып работ- это Ваш доход. Но никак ни оплата на карту. Они ранее хотели разграничить: карта физ лица и карта ИП. Сейчас можно кинуть на Каспи голд оплату за товар, но тогда надо выбить чек ККМ, так как оплата на Голд проходит, как наличный расчет. И вт тут поплыли, как правило ИПешники, у кого нет кассовых аппаратов, так как полагали, что Голд- это тоже безналичный расчет.
Поэтому мониторить через ЭСФ нет смысла. Где выставлена ЭСФ по любому пройдет оплата. Кто ж будет ЭСФ выкатывать порожняком?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1601
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 14:42
#11
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Цитата:
юля елиссева:
платить налоги?


Если поручение вице премьера доведут до исполнения, то ДА , будете платить налог с денежного ОБОРОТА.
Если же поручение Президента будет исполняться и дальше, то НЕТ.

Это называется: конфликт ИНТЕРЕСОВ, или: паны любезничают, а у холопов чубы трещат или по нашему: САБОТАЦИЯ поручении Президента.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1349
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 14:42
#12
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Цитата:
И что, мне теперь со всех этих переводов платить налоги?

Юля, а у Вас фонд официально зарегистрирован? Если да- то там должен быть расчетный счет свой. Если нет, то на каком основании Вы собираете деньги с родителей? Даже если собираете на нужды своих детей в своем же классе. И с этим шутки плохи, именно для того, кто эти деньги собирает.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1601
Re: Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение...
Отправлено: 19.02.21 - 14:48
#13
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Цитата:
Змея Подколодная:
акт выполненных работ или накладная.


Это само самой разумеющие факты: мы с вами об одном и том же.

Цитата:
Змея Подколодная:
у кого нет кассовых аппаратов


Им это зачем: они по фиксированному патенту.Хоть миллиарды им перегоняй.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7256
Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину
Отправлено: 19.02.21 - 14:49
#14
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Цитата:
Змея Подколодная:
Даже если собираете на нужды своих детей в своем же классе. И с этим шутки плохи, именно для того, кто эти деньги собирает.

А чем отличаются деньги от родителей на каспи от денег наличных, если их собирать у забора школы? Почему с тех надо налог сдирать, а с этих нет? Может быть действительно надо вводить карты для предпринимателей?
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