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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40963
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
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Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7037
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:26
#45
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Цитата:
elektron:
Тут "и " ключевое. Встречались и те, кто был в теме, и поддерживал инициативу. Просто не встретилось тех, кто был в теме и не поддержал инициативы. Не передёргивайте на свой лад. Эксперд вы наш

То что имел ввиду Денисов понятно и так
И я выше уже ответил на это
Хватает и того что он наших граждан считает за унтермешей кои не имеют право на свой голос в деле перевода времени на никому не нужный час
За такое надо подвергать остракизму в лучших традициях советской травли)

[Исправлено: Iney, 18.02.2021 - 23:38]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6379
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:58
#46
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Цитата:
abaika95:
на никому не нужный час

Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором. Тогда людям придётся на час раньше летом вставать. ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
77
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 06:54
#47
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Цитата:
lelik1375:
Ну переведут на час назад стрелки, и рабочий день опять будет с 8:00. Что изменится?

рабочий день будет с 10 :-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
77
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 07:00
#48
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Цитата:
Сабыр:
в РФ же тоже целая армия путиноидов

И тут путиноиды виноваты? Вам бы к психиатру сходить.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
77
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 07:02
#49
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Цитата:
abaika95:
Да кремлеботы называются Они и сюда пишут А Путин-вор

Ну конечно)))) Как же без Путина? :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7037
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 10:49
#50
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Цитата:
elektron:
Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать

Одни хотят а другие не хотят
Пусть поднимают вопрос о голосовании
Цитата:
elektron:
. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором.

Вы против законов природы идете?
Учебник за 6 класс вам подарить?))
Цитата:
гражданин СССР:
Ну конечно)))) Как же без Путина?

Абсолютно обыкновенно
Тут так просто в присказку упоминул
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1069
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 12:02
#51
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Цитата:
abaika95:
Учебник за 6 класс вам подарить?))

Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7037
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 19.02.21 - 12:19
#52
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Цитата:
Маркс:
Вы что-ли бросали курить в 6 классе, раз учебник сохранился?

Нет я у Ведлер с Денисовым его возьму
Он у них один остался и они его читают сутками
И всем его тыкают кто против географии идёт!)
Вам тоже дать почитать?
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