Отправлено: - 23:26

elektron:

Тут "и " ключевое. Встречались и те, кто был в теме, и поддерживал инициативу. Просто не встретилось тех, кто был в теме и не поддержал инициативы. Не передёргивайте на свой лад. Эксперд вы наш

[Исправлено: Iney, 18.02.2021 - 23:38]

Цитата:То что имел ввиду Денисов понятно и такИ я выше уже ответил на этоХватает и того что он наших граждан считает за унтермешей кои не имеют право на свой голос в деле перевода времени на никому не нужный часЗа такое надо подвергать остракизму в лучших традициях советской травли)