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≡ «Претензий не имею» - По делу о хищении зерна в Костанайской области допросили первых потерпевших
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40963
«Претензий не имею» - По делу о хищении зерна в Костанайской области допросили первых потерпевших
Отправлено: 19.02.21 - 11:25
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- С «Зерновым пулом» я работала с 2007 года, никогда проблем с ними не было, - сообщила в суде Габсалыкова. - Они никогда не обижали, зерно покупали по высокой цене, вовремя рассчитывались.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4488
Re: «Претензий не имею» - По делу о хищении зерна в Костанайской...
Отправлено: 19.02.21 - 11:25
#1
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Кажется у них есть барбосы, раз начали платить крестьянам.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21173
Re: «Претензий не имею» - По делу о хищении зерна в Костанайской...
Отправлено: 19.02.21 - 13:22
#2
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Полтора миллиарда - украли!
И претензий - нет ни у кого... :-o
Оправдают их наверное?... ;-)
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