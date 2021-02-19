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≡ Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40962
Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 09:14
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Так получилось, что я умею читать. Делаю это очень хорошо и, может, даже лучше, чем пишу тексты. Во всяком случае, регулярней. Честно говоря, казахстанскую литературу я обхожу. Тенденция наблюдается печальная.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1978
Re: Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 09:14
#1
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Особенно показательно, как ценят наследие Абая в нашем городе, когда в одну ночь, пытались переименовать улицу его имени и все таблички к утру посрывали.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1978
Re: Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 09:18
#2
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Слово Второе: шовинизм ничтожеств
В детстве мне приходилось слышать, как казахи смеялись над узбеками: “Ах вы, сарты широкополые, камыш издалека носите, чтобы крыши покрыть, при встрече лебезите, а за спиной друг друга браните, каждого куста пугаетесь, трещите без умолку, за что и прозвали-то вас сарт-сурт”. При встрече с ногаями тоже смеялись и ругали их: “Ногай верблюда боится, верхом на коне устает, пешком идет — отдыхает, и беглые, и солдаты, и торговцы из ногаев. Не ногаем, а нокаем бы следовало вас называть”. “Рыжеголовый урус, этому стоит завидеть аул, как скачет к нему сломя голову, позволяет себе все, что на ум взбредет, требует “узун-кулака” показать, верит всему, что ни скажут”,— говорили они о русских. “Бог мой!— думал я тогда с гордостью,— Оказывается, не найти на свете народа достойнее и благороднее казаха!” Радовали и веселили меня эти разговоры. Теперь вижу — нет такого растения, которое бы не вырастил сарт, нет такого края, где бы не побывал торговец-сарт, нет такой вещи, которую бы он не смастерил. Живут миряне в ладу, вражды не ищут. Пока не было русских купцов, сарты доставляли казахам одежду для живых и саван для умерших, скупали гуртами скот, который отец с сыном между собой поделить не могли. Теперь, при русских, сарты раньше других переняли новшества. И знатные баи, и грамотные муллы, и мастерство, и роскошь, и учтивость — все есть у сартов. Смотрю на ногаев, они могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно встречают смерть, берегут школы, чтут религию, умеют трудиться и наживать богатства, наряжаться и веселиться. Мы же, казахи, батрачим на их баев за жалкое пропитание. Нашего бая они гонят из своего дома: “Эй, казах, не для того настлан пол, чтобы ты его грязными сапогами топтал”. Сила их в том, что неустанно учатся они ремеслу, трудятся, а не проводят время в унизительных раздорах между собой. О просвещенных и знатных русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой. Куда сгинули наши былые восторги? Где наш радостный смех?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4486
Re: Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 09:20
#3
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[i]Вторая проблема - кич.[
Как раз то оно и есть проблемой номер один. Не было бы карантина, давно бы уже кучу бабла освоили на всевозможных тоях, конференциях и прочих мероприятиях. Кто сейчас вспомнит про Экспо и ещё десяток ненужных для простых граждан тусовки, когда элементарно после вчерашнего бурана многие не смогли выехать на своих авто по причине заметных улиц. Удивительно, возле акимата и на площади вылизали и к шести утра там блестело как у кота,
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1978
Re: Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 09:22
#4
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Слово Третье. Ленивые, но увертливые и ухватистые хитрецы
Над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унизительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности. Если гонимому ради своего спасения приходится обращаться за помощью к тем же негодяям, он поступается своей честью, если не идет к ним на поклон — значит быть ему несправедливо судимому, терпеть лишения и невзгоды, не находя в жизни достойного места и дела. Достигнув власти хитростью и обманом, волостные не замечают тихих и скромных, а стараются наладить отношения с людьми, подобными себе — увертливыми и ухватистыми, рассчитывая на их поддержку а пуще всего опасаясь их вражды. Сейчас в обиходе новая пословица: “Не суть дела, суть личности важна”. Значит, добиться намеченного можно не правотою предпринятого дела, а ловкостью и хитроумием исполнителя его. Волостные избираются сроком на три года. Первый год их правления проходит в выслушивании обид и упреков: "Не мы ли тебя выдвигали?" Второй год уходит на борьбу с будущими соперниками. И третий — в предвыборных хлопотах, чтобы снова быть избранным. Что остается? Наблюдая, как народ чем дальше, тем больше погрязает в распрях, я пришел к выводу: в волостные нужно избирать людей, которые получили пусть небольшое, но русское образование. Если таковых нет или есть, но их не хотят выдвигать, пусть волостные назначаются уездным начальством и военным губернатором. Это было бы полезно во многих отношениях, Во-первых, тщеславные казахи стали бы отдавать детей на обучение; во-вторых, волостные не зависели бы от прихоти местной знати, а подчинялись бы только высшему начальству. Дабы не плодить неизбежные доносы и кляузы и не давать им ходу, следовало бы оградить назначаемого от всяческих проверок и испытаний.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7034
Re: Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 10:44
#5
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Ап чем статья?
Парню литературы мало?
Или его бесит что везде только поверхностная пропаганда казахской литературы но люди ее не читают?
Так читай сам и пропагандируй,пиши о ней
Только вот никому это не интересно будет
И не потомучто никто не хочет читать казахскую литературу,просто вообще никто не хочет ничего читать
А те малые проценты молодых людей кто что-то читает помешаны на фэнтэзи или на бестолковом Паоло Коэльо
Пушкин,Толстой,Чехов,Горький,Шолохов,Абай,Исенберлин,Аэуезов,Семашко кто их сейчас покупает? А они издаются,малыми тиражами но книги есть в магазинах...
Нет,коллективный Пелевин сейчас правит бал ну может быть ещё какой-нибудь Шантарам или Метро
Упрощение литературы
Упрощение кино
Упрощение жизни
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9946
Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 10:46
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто сейчас вспомнит про Экспо

Я частенько вспоминаю стакан компота за 1600 :lol:
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4486
Re: Арсений СТАКАНОВ: Притворное вместо истинного
Отправлено: 19.02.21 - 11:08
#7
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Вспоминаю свои студенческие годы, нас на первом курсе было сорок один учащихся, десять из которых были славянской национальности. Они же практически все дотянули до диплома, самое удивительное остальные тридцать из коренных, дошли до финала только пятером. Аульные ребята казахи были драчливы, устраивали разборки- междусобойчики на пустом месте и не отличались хорошими знаниями и даже не стремились учиться. Вот почему так сложилось до сих меня беспокоит.
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