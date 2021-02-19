Отправлено: - 10:41

Почему я против? Считаю, сами приюты и волонтеры будут облагаться налогами.

Цитата:А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их. Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу. Случаи бывают разные. Собаки и кошки к тому же несут разную опасность, как физическую, так и инфекционную, паразитарную.Налог даст возможность задуматься стоит ли заводить?