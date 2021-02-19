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≡ Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40962
Налог на животных в Казахстане: что думают об идее зоозащитники
Отправлено: 19.02.21 - 10:41
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Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова рассказала о мнениях зоозащитников по поводу идеи о введении налога на животных в Казахстане.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7253
Re: Налог на животных в Казахстане: что думают об идее...
Отправлено: 19.02.21 - 10:41
#1
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Цитата:
Почему я против? Считаю, сами приюты и волонтеры будут облагаться налогами.

А я за! Приюты можно освободить от такого налога. А налоги как раз и пойдут на содержание их. Ведь любое домашнее животное - это потенциальный житель приюта и брошенец на улицу. Случаи бывают разные. Собаки и кошки к тому же несут разную опасность, как физическую, так и инфекционную, паразитарную.
Налог даст возможность задуматься стоит ли заводить?
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