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Атлантический циклон принес почти месячную норму осадков в Костанайскую область, на следующей неделе ждем повторения
Атлантический циклон принес почти месячную норму осадков в Костанайскую область, на следующей неделе ждем повторения
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