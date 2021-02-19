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≡ Атлантический циклон принес почти месячную норму осадков в Костанайскую область, на следующей неделе ждем повторения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40962
Атлантический циклон принес почти месячную норму осадков в Костанайскую область, на следующей неделе ждем повторения
Отправлено: 19.02.21 - 10:31
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Атлантический циклон, который обрушился на Костанайскую область 18 февраля, был отголоском мощного циклона, который недавно бушевал в Москве и Минске. В наш регион он за сутки принес почти месячную норму осадков.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7253
Re: Атлантический циклон принес почти месячную норму осадков в...
Отправлено: 19.02.21 - 10:31
#1
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Цитата:
- За вчерашние сутки в области выпало 12 мм снега,

7 апреля было 27 мм.
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