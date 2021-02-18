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≡ «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды прокомментировали в службе отлова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40962
«Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды прокомментировали в службе отлова
Отправлено: 18.02.21 - 15:02
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15 февраля, около 3 часов дня, жители пригорода Костаная - поселка Амангельды (бывший Красный Партизан) - Лариса ВЕРТНЯКОВА и Павел САЛЕНЧУК нашли труп своей собаки Джекки возле крыльца их дома № 5 по улице Северной.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
124
Re: «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды...
Отправлено: 18.02.21 - 15:02
#1
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Дворовые собаки должны быть на привязи. Такие без привязи наоборот агрессивны рядом со своим двором. Я то на себе знаю. Служба отлова правильно сделала. А подстреленные собаки дротиком ещё долго бегать могут. Минуты 2 - 5 точно.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1343
Re: «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды...
Отправлено: 18.02.21 - 18:00
#2
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Моральные уроды. Дикари и варвары.
Эх, Бриджит Бардо, усилия Ваши тщетны.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
563
«Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды прокомментировали в службе отлова
Отправлено: 18.02.21 - 21:01
#3
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Цитата:
Пусть это будет на их совести. Я знаю, что есть закон бумеранга, так что справедливость восторжествует. Источник:


НЕ-не-не, их совесть чиста, но когда прилетит бумеранг, они даже не вспомнят ...

Нет специалистов, по сути-то... :-x
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
72
Re: «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды...
Отправлено: 18.02.21 - 21:55
#4
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Цитата:
ZXC:
Дворовые собаки должны быть на привязи. Такие без привязи наоборот агрессивны рядом со своим двором. Я то на себе знаю. Служба отлова правильно сделала.

Это где-то прописано? Или это личное мнение?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6379
«Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды прокомментировали в службе отлова
Отправлено: 18.02.21 - 22:13
#5
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Стремительно идём в 30-ку. Такого живодёрства мир уже давно не видовал. Одно дело отстрел и отлов агрессивных собак. Другое отлов или временное усыпление "бесхозных". Пока хозяин не найдётся. Хотя и тут гложут сомнения, что служба отлова законно действовала. Даже если какой не уравновешенный и позвонит и нажалуется, это же не команда к действию. Трудно проверить звонившего на адекватность восприятия мира?

[Исправлено: elektron, 18.02.2021 - 17:16]
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
124
Re: «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды...
Отправлено: 19.02.21 - 09:21
#6
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Цитата:
Это где-то прописано? Или это личное мнение? Источник:

6.На территориях индивидуальных жилых домов, частных построек, собаки содержатся на изолированной территории или на привязи, в условиях исключающих побег животного, нападения на людей или других животных. Если территория охраняется собакой, о наличии собаки на территории сообщается предупредительной табличкой на воротах при входе.

Смотри Решение маслихата Костанайской области от 31 июля 2015 года № 420 Об утверждении Правил содержания животных на территории населенных пунктов Костанайской области (с изменениями от 27.06.2016 г.)
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