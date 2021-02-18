Отправлено: - 23:58

abaika95:

Когда как должна официально русская община АНК выступить

Цитата:Мелкий он для АНК. К тому же по краю ходит - если иметь интерес, его привлечь ничего не стоит. Я его посыл понимаю, но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы, а они уже пусть принимают решение. А истерики на видео, конечно, собирают единомышленников, но выглядят смешными, натянутыми и показушными. Называя русских Казахстана "гастробайтерами" (это цитата) он, во-первых, оскорбляет их и принижает как граждан РК, а во-вторых, показывает себя безграмотным человеком, который даже не задумывался об этимологии этого слова и ему без разницы как оно пишется. В сравнение у меня почему-то как с революцией 1917, когда полуграмотным людям власть дали, а тут такому же дали камеру и выход в интернет. Ну и совсем наивно выглядят названия видео, начинающиеся с номера счёта самого популярного банка РК. Его бы энергию, да в позитивное русло.