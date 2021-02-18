Прогноз на 5 дней
сильный снег-15°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 62 из 62«1...606162
Ответить Новый топик
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13706
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 02:04
#916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем полуночникам!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9943
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 03:46
#917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
без обид, но придут или придёт.

Та ну шо ви, какие абиды) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9943
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 03:47
#918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну когда у нас победит группировка нац патов вот тогда и будет у нас майдан

А чо, есть и такие?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9943
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 03:49
#919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
АП смотрю этого не понимает

Хто это АП?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7030
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 09:31
#920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А чо, есть и такие?

Ну Куат себя таким считает
Цитата:
maxsaf:
Хто это АП?)

Антон Павлович...)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9943
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 22:41
#921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну Куат себя таким считает

Он просто хайпожор на донатах :lol:
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13706
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 22:48
#922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он просто хайпожор на донатах

Это да! Теперь тоже его ролики посматриваю. Истерики на видео веселят, как и его серьёзная мина. Кстати, некоторые видео названы по типу "Павлодарская губерния России". А за такое и наказать можно, как покусительство на целостность страны. Но нациков там в комментариях хватает. Причём тупых нациков - уперлись как бараны - "обязаны знать!" - и всё. Пытаюсь объяснить, что такая ситуация сложилась - и ничего в этом плохого нет, а когда спрос появится - всё станет на свои места. Но там нет логики
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7030
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 23:12
#923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он просто хайпожор на донатах

Хайпажор с идеей за которым идут и которого слушают много людей
Вон маргулан тоже был хайпажор а теперь чуть ли не Ленин для некоторых)
Очень интересно что в ответ против них работают какие-то фрики из России
Когда как должна официально русская община АНК выступить
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7030
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 23:14
#924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень интересно что в ответ против них работают какие-то фрики из России

На всякий случай вдруг не так поймет
Йанг это я не тебя имел ввиду)
А каких-то фриков спецом созданных чтобы везде с шовинистических позиций отвечать куатам
От чего ситуация становится ещё хуже
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13706
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 23:58
#925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Когда как должна официально русская община АНК выступить

Мелкий он для АНК. К тому же по краю ходит - если иметь интерес, его привлечь ничего не стоит. Я его посыл понимаю, но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы, а они уже пусть принимают решение. А истерики на видео, конечно, собирают единомышленников, но выглядят смешными, натянутыми и показушными. Называя русских Казахстана "гастробайтерами" (это цитата) он, во-первых, оскорбляет их и принижает как граждан РК, а во-вторых, показывает себя безграмотным человеком, который даже не задумывался об этимологии этого слова и ему без разницы как оно пишется. В сравнение у меня почему-то как с революцией 1917, когда полуграмотным людям власть дали, а тут такому же дали камеру и выход в интернет. Ну и совсем наивно выглядят названия видео, начинающиеся с номера счёта самого популярного банка РК. Его бы энергию, да в позитивное русло.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.02.21 - 00:04
#926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы,

Типа такой местячковый Навальный? :lol:
Профайл
Страница 62 из 62«1...606162
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS