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Показатели растут, вопросы не меняются
Показатели растут, вопросы не меняются
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40958
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 09:24
На этой неделе завершились отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области. Все они из-за коронавируса прошли в режиме онлайн. Последним отчитался 17 февраля аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Уже сейчас можно сделать вывод, что реально эти встречи заинтересовали немногих. Отчетная встреча акима Костаная набрала за 5 дней всего 5 160 просмотров, 237 лайков и 20 дизлайков, хотя в городе проживают больше 240 000 человек. Примерно такие же результаты, но за несколько часов - у видео отчета акима области: 5 615 просмотров, 337 лайков и 25 дизлайков. О чем говорили власти, в репортаже «НГ».
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7250
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 09:24
Цитата:
Странно, а кто им ограничил эфирное время? На ютубе сколь угодно могли трансляцию вести. Вчера аким Алматы около 4-х часов отчитывался и на вопросы отвечал. Никто не ограничил. Так и сказали бы, что наш аким и подчиненные в состоянии ответить только на заранее подготовленные вопросы.
Смотрел трансляцию, 90% всех вопросов можно было не задавать Мухамбетову. Ответы на них можно получить и наверняка были уже получены на таких же отчетных встречах районных акимов или задать их непосредственно в своих акиматах...ответы то уже были прилизаны.
Цитата:
В прошлом году я также задавал, но данные спросили, ответ пришел в почтовый ящик.... Но это был не ответ, а отписка.
Возможно вам в редакцию пришлют ответ, хотя сомневаюсь.
Цитата:
А проехал ли Ахметов в прошлом году в мае-июне в этих дачных автобусах? А был ли он на остановке в 7 утра когда уходил ЕДИНСТВЕННЫЙ рейс 113-го?
Уж не говорил бы он про "не останавливали". Позорище. Стыдно должно быть за такое издевательство над людьми. Тогда единичные случаи были, сейчас десятками болеют и так не запрещают.
у акимата «нет возможности дать ответы на все вопросы сразу в связи с ограничением эфирного времени».
Странно, а кто им ограничил эфирное время? На ютубе сколь угодно могли трансляцию вести. Вчера аким Алматы около 4-х часов отчитывался и на вопросы отвечал. Никто не ограничил. Так и сказали бы, что наш аким и подчиненные в состоянии ответить только на заранее подготовленные вопросы.
Смотрел трансляцию, 90% всех вопросов можно было не задавать Мухамбетову. Ответы на них можно получить и наверняка были уже получены на таких же отчетных встречах районных акимов или задать их непосредственно в своих акиматах...ответы то уже были прилизаны.
Цитата:
К слову, оператор костанайского акимата не спросила ни мой телефон, ни адрес, ни какие-либо еще контактные данные,
В прошлом году я также задавал, но данные спросили, ответ пришел в почтовый ящик.... Но это был не ответ, а отписка.
Возможно вам в редакцию пришлют ответ, хотя сомневаюсь.
Цитата:
- В прошлом году, когда в городе бушевала коронавирусная инфекция, мы данные маршруты не останавливали, - ответил Ахметов.
А проехал ли Ахметов в прошлом году в мае-июне в этих дачных автобусах? А был ли он на остановке в 7 утра когда уходил ЕДИНСТВЕННЫЙ рейс 113-го?
Уж не говорил бы он про "не останавливали". Позорище. Стыдно должно быть за такое издевательство над людьми. Тогда единичные случаи были, сейчас десятками болеют и так не запрещают.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 61
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 12:47
да от этих отчетов и прессконференций тошнит. Все наиграно и театрализировано. Показатели говорит у нас растут, а то что цены растут быстрее его показателей внимания не акцентирует. Лицемерие и подхалимство -вот что наяву имеем со стороны руководства. Лицемерие по отношению к нам и подхалимство по отношению к вышестоящим тузам. Печально все это.
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 14:45
Цитата://реально эти встречи заинтересовали немногих.//
Они и сейчас РЕАЛЬНО НИКОГО и НИКОГДА не интересуют.
Отмените эти встречи, и что будет ??: да, НИЧЕГО; Тобол как протекал, так и будет протекать; Солнце как вставало и садилось, точно так же и будет это делать; время как тикало - так и будет тикать, независимо на час, два раньше или позже.
Для чего эти отчёты - непонятно; построили прозрачные кабинеты возле вахтёров для приёма населения - тоже непонятно для чего ??
При советской власти - не было никаких ежегодных и дурацких встреч с населением, и там не было ни вахтёров с полицией, ни турникетов, ни стеклянных кабинетов: - была одна техничка, баба Валя со шваброй: у ней всегда можно было узнать где и куда поехал Первый секретарь райкома и какое у него настроение..
Они и сейчас РЕАЛЬНО НИКОГО и НИКОГДА не интересуют.
Отмените эти встречи, и что будет ??: да, НИЧЕГО; Тобол как протекал, так и будет протекать; Солнце как вставало и садилось, точно так же и будет это делать; время как тикало - так и будет тикать, независимо на час, два раньше или позже.
Для чего эти отчёты - непонятно; построили прозрачные кабинеты возле вахтёров для приёма населения - тоже непонятно для чего ??
При советской власти - не было никаких ежегодных и дурацких встреч с населением, и там не было ни вахтёров с полицией, ни турникетов, ни стеклянных кабинетов: - была одна техничка, баба Валя со шваброй: у ней всегда можно было узнать где и куда поехал Первый секретарь райкома и какое у него настроение..
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 14:57
Цитата:
Поэтому союз и развалился
Пока люди узнавали у уборщицы какое настроение у первого секретаря
Первый секретарь не горел желанием узнавать какое настроение у людей )
ACROS:
При советской власти - не было никаких ежегодных и дурацких встреч с населением, и там не было ни вахтёров с полицией, ни турникетов, ни стеклянных кабинетов: - была одна техничка, баба Валя со шваброй: у ней всегда можно было узнать где и куда поехал Первый секретарь райкома и какое у него настроение..
При советской власти - не было никаких ежегодных и дурацких встреч с населением, и там не было ни вахтёров с полицией, ни турникетов, ни стеклянных кабинетов: - была одна техничка, баба Валя со шваброй: у ней всегда можно было узнать где и куда поехал Первый секретарь райкома и какое у него настроение..
Поэтому союз и развалился
Пока люди узнавали у уборщицы какое настроение у первого секретаря
Первый секретарь не горел желанием узнавать какое настроение у людей )
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 15:13
Цитата:
А, вообще: для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
abaika95:
настроение у людей )
настроение у людей )
А, вообще: для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21172
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 15:42
Цитата:
Это всё из советских времён...
ACROS:
для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
Это всё из советских времён...
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 15:55
Цитата:
Незнаю
При союзе зачем публично партия отчитывалась постоянно как поля колосятся и сколько удой молока на душу населения?)
Наверно показать открытость
А у нас решили велосипед не придумывать
Связали западные встречи с населением с советским отчетом
ACROS:
А, вообще: для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
А, вообще: для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
Незнаю
При союзе зачем публично партия отчитывалась постоянно как поля колосятся и сколько удой молока на душу населения?)
Наверно показать открытость
А у нас решили велосипед не придумывать
Связали западные встречи с населением с советским отчетом
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11082
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 17:19
Цитата:
в СССР не жил, но знаю..
не смешил бы уже публику.
даже за деньги.
abaika95:
Поэтому союз и развалился
Поэтому союз и развалился
в СССР не жил, но знаю..
не смешил бы уже публику.
даже за деньги.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11082
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 17:23
Цитата:
у вас это где?
если сказал что работаешь психиатором,
там что ли?
поясни.
где решают не придумывать велосипед, колесо, что земля круглая, а у квадрата все стороны равны...
там что ли?
[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 17:24]
abaika95:
А у нас решили велосипед не придумывать
А у нас решили велосипед не придумывать
у вас это где?
если сказал что работаешь психиатором,
там что ли?
поясни.
где решают не придумывать велосипед, колесо, что земля круглая, а у квадрата все стороны равны...
там что ли?
[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 17:24]
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 17:54
Цитата:
Ты в Казахстане по сути не живёшь
Потомучто Из дома редко выходишь
А людей смешиш своими изречениями,даже бесплатно
Цитата:
Отдыхай сиди в России
Только не пей много
alex_60:
в СССР не жил, но знаю.. не смешил бы уже публику. даже за деньги.
в СССР не жил, но знаю.. не смешил бы уже публику. даже за деньги.
Ты в Казахстане по сути не живёшь
Потомучто Из дома редко выходишь
А людей смешиш своими изречениями,даже бесплатно
Цитата:
alex_60:
у вас это где? если сказал что работаешь психиатором, там что ли? поясни.
у вас это где? если сказал что работаешь психиатором, там что ли? поясни.
Отдыхай сиди в России
Только не пей много
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 21:50
Цитата:
Ну точно, не из-за технички.
Цитата:
Районные, областные партконференции и республиканские, союзные партийные съезды проводились РАЗ в ПЯТЬ лет.
Я сам был делегатом этих конференции и съездов, но такого маразма как : явно "заготовленный" вопрос и явно "заготовленный" ответ ТАКОГО там не было.
Ну зачем на таком уровне спрашивать про ремонт какой то тьму-тараканной Щербаковской школы: это же уровень РАЙОННОГО акима- это ЕГО дела и ЕГО хлеб.
Или ФОК - ну спросите ЭТО у районного акима, он же ТОЖЕ отчитывается.
И потом: деньги на эти мероприятия заложены в бюджетах района и области давным-давно, с осени ПРОШЛОГО года.
Действительно: жизнь - театр, а люди -актёры; в народном исполнении звучит, так:: жизнь -бардак, а люди - б...и.
Отчёты акимов разных уровней - это АНОХРОНИЗМ. Все эти данные есть в открытом доступе.
abaika95:
союз и развалился
союз и развалился
Ну точно, не из-за технички.
Цитата:
abaika95:
публично партия отчитывалась
публично партия отчитывалась
Районные, областные партконференции и республиканские, союзные партийные съезды проводились РАЗ в ПЯТЬ лет.
Я сам был делегатом этих конференции и съездов, но такого маразма как : явно "заготовленный" вопрос и явно "заготовленный" ответ ТАКОГО там не было.
Ну зачем на таком уровне спрашивать про ремонт какой то тьму-тараканной Щербаковской школы: это же уровень РАЙОННОГО акима- это ЕГО дела и ЕГО хлеб.
Или ФОК - ну спросите ЭТО у районного акима, он же ТОЖЕ отчитывается.
И потом: деньги на эти мероприятия заложены в бюджетах района и области давным-давно, с осени ПРОШЛОГО года.
Действительно: жизнь - театр, а люди -актёры; в народном исполнении звучит, так:: жизнь -бардак, а люди - б...и.
Отчёты акимов разных уровней - это АНОХРОНИЗМ. Все эти данные есть в открытом доступе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6379
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 22:03
Цитата:
Ну да, а то как же. Техничек то много было, они же и охрану заменяли... Цитата:
Ну раз спрашиваете, то отвечу. Сообщить народу о его же достижениях. Как и достижениях страны. Это были не отчёты, а констанция фактов.
abaika95:
Поэтому союз и развалился
Поэтому союз и развалился
Ну да, а то как же. Техничек то много было, они же и охрану заменяли... Цитата:
abaika95:
При союзе зачем публично партия отчитывалась постоянно как поля колосятся и сколько удой молока на душу населения?)
При союзе зачем публично партия отчитывалась постоянно как поля колосятся и сколько удой молока на душу населения?)
Ну раз спрашиваете, то отвечу. Сообщить народу о его же достижениях. Как и достижениях страны. Это были не отчёты, а констанция фактов.
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 23:20
Цитата:
Ну такие технички были в первых рядах кто шел за Ельциным
наверно надоело постоянно знать куда и с каким настроением ездили боссы Цитата:
Посмотрите отчётные встречи до этого года
Там тоже самое
Настоящие люди спрашивают про починку крыши в своем селе Цитата:
Сухие Данные это скучно и не адресно
А когда аким области говорит что у нас птицефабрику восстановили то у народа сразу идёт ассоциация что аким области причастен к этому
Цитата:
А зачем охрана нужна была?
Когда всех кого надо КГБ уже закрыло)
А сейчас нельзя
Цитата:
Констатция фактов и отчёт это почти одно и тоже
На этих отчетках и доводят до народа сколько понастроили и сколько ещё построят)
ACROS:
Ну точно, не из-за технички.
Ну точно, не из-за технички.
Ну такие технички были в первых рядах кто шел за Ельциным
наверно надоело постоянно знать куда и с каким настроением ездили боссы Цитата:
ACROS:
явно "заготовленный" вопрос и явно "заготовленный" ответ ТАКОГО там не было. Ну зачем на таком уровне спрашивать про ремонт какой то тьму-тараканной Щербаковской школы: это же уровень РАЙОННОГО акима- это ЕГО дела и ЕГО хлеб.
явно "заготовленный" вопрос и явно "заготовленный" ответ ТАКОГО там не было. Ну зачем на таком уровне спрашивать про ремонт какой то тьму-тараканной Щербаковской школы: это же уровень РАЙОННОГО акима- это ЕГО дела и ЕГО хлеб.
Посмотрите отчётные встречи до этого года
Там тоже самое
Настоящие люди спрашивают про починку крыши в своем селе Цитата:
ACROS:
Отчёты акимов разных уровней - это АНОХРОНИЗМ. Все эти данные есть в открытом доступе.
Отчёты акимов разных уровней - это АНОХРОНИЗМ. Все эти данные есть в открытом доступе.
Сухие Данные это скучно и не адресно
А когда аким области говорит что у нас птицефабрику восстановили то у народа сразу идёт ассоциация что аким области причастен к этому
Цитата:
elektron:
Ну да, а то как же. Техничек то много было, они же и охрану заменяли...
Ну да, а то как же. Техничек то много было, они же и охрану заменяли...
А зачем охрана нужна была?
Когда всех кого надо КГБ уже закрыло)
А сейчас нельзя
Цитата:
elektron:
Сообщить народу о его же достижениях. Как и достижениях страны. Это были не отчёты, а констанция фактов.
Сообщить народу о его же достижениях. Как и достижениях страны. Это были не отчёты, а констанция фактов.
Констатция фактов и отчёт это почти одно и тоже
На этих отчетках и доводят до народа сколько понастроили и сколько ещё построят)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6379
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 23:38
Цитата:
Только почти. Отчёт идёт руководству, можно и народу отправить с вопросами поработать.
А то было уже не отчётом, а чем то большим. Довели до сведения, так сказать. И главное так, как сегодня не умеют, с гордостью. А сегодня и гордится то нечем, там украли, там коррупция, там обман...
abaika95:
Констатция фактов и отчёт это почти одно и тоже
Констатция фактов и отчёт это почти одно и тоже
Только почти. Отчёт идёт руководству, можно и народу отправить с вопросами поработать.
А то было уже не отчётом, а чем то большим. Довели до сведения, так сказать. И главное так, как сегодня не умеют, с гордостью. А сегодня и гордится то нечем, там украли, там коррупция, там обман...
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