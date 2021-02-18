Отправлено: - 09:24

у акимата «нет возможности дать ответы на все вопросы сразу в связи с ограничением эфирного времени».

К слову, оператор костанайского акимата не спросила ни мой телефон, ни адрес, ни какие-либо еще контактные данные,

- В прошлом году, когда в городе бушевала коронавирусная инфекция, мы данные маршруты не останавливали, - ответил Ахметов.

Цитата:Странно, а кто им ограничил эфирное время? На ютубе сколь угодно могли трансляцию вести. Вчера аким Алматы около 4-х часов отчитывался и на вопросы отвечал. Никто не ограничил. Так и сказали бы, что наш аким и подчиненные в состоянии ответить только на заранее подготовленные вопросы.Смотрел трансляцию, 90% всех вопросов можно было не задавать Мухамбетову. Ответы на них можно получить и наверняка были уже получены на таких же отчетных встречах районных акимов или задать их непосредственно в своих акиматах...ответы то уже были прилизаны.Цитата:В прошлом году я также задавал, но данные спросили, ответ пришел в почтовый ящик.... Но это был не ответ, а отписка.Возможно вам в редакцию пришлют ответ, хотя сомневаюсь.Цитата:А проехал ли Ахметов в прошлом году в мае-июне в этих дачных автобусах? А был ли он на остановке в 7 утра когда уходил ЕДИНСТВЕННЫЙ рейс 113-го?Уж не говорил бы он про "не останавливали". Позорище. Стыдно должно быть за такое издевательство над людьми. Тогда единичные случаи были, сейчас десятками болеют и так не запрещают.