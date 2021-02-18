Прогноз на 5 дней
сильный снег-15°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40958
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7030
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:26
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тут "и " ключевое. Встречались и те, кто был в теме, и поддерживал инициативу. Просто не встретилось тех, кто был в теме и не поддержал инициативы. Не передёргивайте на свой лад. Эксперд вы наш

То что имел ввиду Денисов понятно и так
И я выше уже ответил на это
Хватает и того что он наших граждан считает за унтермешей кои не имеют право на свой голос в деле перевода времени на никому не нужный час
За такое надо подвергать остракизму в лучших традициях советской травли)

[Исправлено: Iney, 18.02.2021 - 23:38]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6379
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 23:58
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на никому не нужный час

Ну почему же никому не нужный то? раз люди хотят, то нужно сделать. И один час вполне правильно. Так как перевод на два часа, будет перебором. Тогда людям придётся на час раньше летом вставать. ;-)
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS