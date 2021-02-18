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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 02:04
Привет всем полуночникам!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 03:46
Цитата:
Та ну шо ви, какие абиды)
elektron:
без обид, но придут или придёт.
без обид, но придут или придёт.
Та ну шо ви, какие абиды)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 03:47
Цитата:
А чо, есть и такие?))
abaika95:
Ну когда у нас победит группировка нац патов вот тогда и будет у нас майдан
Ну когда у нас победит группировка нац патов вот тогда и будет у нас майдан
А чо, есть и такие?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 03:49
Цитата:
Хто это АП?)
abaika95:
АП смотрю этого не понимает
АП смотрю этого не понимает
Хто это АП?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 09:31
Цитата:
Ну Куат себя таким считает
Цитата:
Антон Павлович...)
maxsaf:
А чо, есть и такие?
А чо, есть и такие?
Ну Куат себя таким считает
Цитата:
maxsaf:
Хто это АП?)
Хто это АП?)
Антон Павлович...)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 22:41
Цитата:
Он просто хайпожор на донатах
abaika95:
Ну Куат себя таким считает
Ну Куат себя таким считает
Он просто хайпожор на донатах
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 22:48
Цитата:
Это да! Теперь тоже его ролики посматриваю. Истерики на видео веселят, как и его серьёзная мина. Кстати, некоторые видео названы по типу "Павлодарская губерния России". А за такое и наказать можно, как покусительство на целостность страны. Но нациков там в комментариях хватает. Причём тупых нациков - уперлись как бараны - "обязаны знать!" - и всё. Пытаюсь объяснить, что такая ситуация сложилась - и ничего в этом плохого нет, а когда спрос появится - всё станет на свои места. Но там нет логики
maxsaf:
Он просто хайпожор на донатах
Он просто хайпожор на донатах
Это да! Теперь тоже его ролики посматриваю. Истерики на видео веселят, как и его серьёзная мина. Кстати, некоторые видео названы по типу "Павлодарская губерния России". А за такое и наказать можно, как покусительство на целостность страны. Но нациков там в комментариях хватает. Причём тупых нациков - уперлись как бараны - "обязаны знать!" - и всё. Пытаюсь объяснить, что такая ситуация сложилась - и ничего в этом плохого нет, а когда спрос появится - всё станет на свои места. Но там нет логики
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 23:12
Цитата:
Хайпажор с идеей за которым идут и которого слушают много людей
Вон маргулан тоже был хайпажор а теперь чуть ли не Ленин для некоторых)
Очень интересно что в ответ против них работают какие-то фрики из России
Когда как должна официально русская община АНК выступить
maxsaf:
Он просто хайпожор на донатах
Он просто хайпожор на донатах
Хайпажор с идеей за которым идут и которого слушают много людей
Вон маргулан тоже был хайпажор а теперь чуть ли не Ленин для некоторых)
Очень интересно что в ответ против них работают какие-то фрики из России
Когда как должна официально русская община АНК выступить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 23:14
Цитата:
На всякий случай вдруг не так поймет
Йанг это я не тебя имел ввиду)
А каких-то фриков спецом созданных чтобы везде с шовинистических позиций отвечать куатам
От чего ситуация становится ещё хуже
abaika95:
Очень интересно что в ответ против них работают какие-то фрики из России
Очень интересно что в ответ против них работают какие-то фрики из России
На всякий случай вдруг не так поймет
Йанг это я не тебя имел ввиду)
А каких-то фриков спецом созданных чтобы везде с шовинистических позиций отвечать куатам
От чего ситуация становится ещё хуже
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 23:58
Цитата:
Мелкий он для АНК. К тому же по краю ходит - если иметь интерес, его привлечь ничего не стоит. Я его посыл понимаю, но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы, а они уже пусть принимают решение. А истерики на видео, конечно, собирают единомышленников, но выглядят смешными, натянутыми и показушными. Называя русских Казахстана "гастробайтерами" (это цитата) он, во-первых, оскорбляет их и принижает как граждан РК, а во-вторых, показывает себя безграмотным человеком, который даже не задумывался об этимологии этого слова и ему без разницы как оно пишется. В сравнение у меня почему-то как с революцией 1917, когда полуграмотным людям власть дали, а тут такому же дали камеру и выход в интернет. Ну и совсем наивно выглядят названия видео, начинающиеся с номера счёта самого популярного банка РК. Его бы энергию, да в позитивное русло.
abaika95:
Когда как должна официально русская община АНК выступить
Когда как должна официально русская община АНК выступить
Мелкий он для АНК. К тому же по краю ходит - если иметь интерес, его привлечь ничего не стоит. Я его посыл понимаю, но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы, а они уже пусть принимают решение. А истерики на видео, конечно, собирают единомышленников, но выглядят смешными, натянутыми и показушными. Называя русских Казахстана "гастробайтерами" (это цитата) он, во-первых, оскорбляет их и принижает как граждан РК, а во-вторых, показывает себя безграмотным человеком, который даже не задумывался об этимологии этого слова и ему без разницы как оно пишется. В сравнение у меня почему-то как с революцией 1917, когда полуграмотным людям власть дали, а тут такому же дали камеру и выход в интернет. Ну и совсем наивно выглядят названия видео, начинающиеся с номера счёта самого популярного банка РК. Его бы энергию, да в позитивное русло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.02.21 - 00:04
Цитата:
Типа такой местячковый Навальный?
Victor Yang:
но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы,
но надо бы действовать в правовом поле: не обслужили В ОРГАНИЗАЦИИ на казахском языке - фиксация и обращение в органы,
Типа такой местячковый Навальный?
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