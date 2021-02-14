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Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40958
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 16:56
"Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры.
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Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 11:51
Цитата:
Victor Yang:Цитата:
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборотВиктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 205
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 13:59
Цитата:
Можно примеры. Просто из любопытства
Victor Yang:
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот.
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот.
Можно примеры. Просто из любопытства
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 14:30
Цитата:
Как минимум - количество документов и их вид. В РК - уд.личности и всё! В РФ - паспорт, ИНН, СНИЛС, мед.страховка, если регистрация временная - ещё и она. Образование, брак не беру в расчёт. Вид документов - ИНН и СНИЛС сейчас - тупо распечатанные на А4 с печатью. То же самое со свидетельствами о рождении. Процедура регистрации, особенно иностранцев, занимает минимум 30 минут, очереди в некоторых ОВМ "живые" и стоять можно 2-3 часа. В РК я забыл когда от руки что-то заполнял, здесь же - повсюду плюс буквоедство и каждый инспектор со своими тараканами. Одна потребовала в заявлении на гражданство вместо «Россия» написать «Российская Федерация».
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 14:38]
dvb:
Можно примеры. Просто из любопытства
Можно примеры. Просто из любопытства
Как минимум - количество документов и их вид. В РК - уд.личности и всё! В РФ - паспорт, ИНН, СНИЛС, мед.страховка, если регистрация временная - ещё и она. Образование, брак не беру в расчёт. Вид документов - ИНН и СНИЛС сейчас - тупо распечатанные на А4 с печатью. То же самое со свидетельствами о рождении. Процедура регистрации, особенно иностранцев, занимает минимум 30 минут, очереди в некоторых ОВМ "живые" и стоять можно 2-3 часа. В РК я забыл когда от руки что-то заполнял, здесь же - повсюду плюс буквоедство и каждый инспектор со своими тараканами. Одна потребовала в заявлении на гражданство вместо «Россия» написать «Российская Федерация».
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 14:38]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 205
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 15:50
Ясно. Я конечно гражданство КЗ не оформлял и сравнить не могу))
Надеюсь вы на госуслугах зарегились и внесли туда все ваши данные и документы. Мне это очень помогает. Недавно оформлял собственность, к назначенному там сроку принес необходимые доки в МФЦ и через месяц позвонили о готовности. Та же самая операция, но 10 лет назад - было гораздо сложнее и дольше.
А страна все же правильно называется именно Российская Федерация ))
Надеюсь вы на госуслугах зарегились и внесли туда все ваши данные и документы. Мне это очень помогает. Недавно оформлял собственность, к назначенному там сроку принес необходимые доки в МФЦ и через месяц позвонили о готовности. Та же самая операция, но 10 лет назад - было гораздо сложнее и дольше.
А страна все же правильно называется именно Российская Федерация ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7026
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 15.02.21 - 16:02
Цитата:
Поэтому столько поуеховших сидят на форуме?)) Все ностальгируют?))
Vit:
Виктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.
Виктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.
Поэтому столько поуеховших сидят на форуме?)) Все ностальгируют?))
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 18:03
Цитата:
Согласно п.2 ст. 1 Конституции РФ, Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. Да и вообще - у меня без вопросов приняли со словом Россия, а жене тот же инспектор сделал такое замечание.
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 18:14]
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 18:16]
dvb:
А страна все же правильно называется именно Российская Федерация ))
А страна все же правильно называется именно Российская Федерация ))
Согласно п.2 ст. 1 Конституции РФ, Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. Да и вообще - у меня без вопросов приняли со словом Россия, а жене тот же инспектор сделал такое замечание.
Цитата:
Vit: Шаг за шагом ты начинаешь понимать что столкнулся с идиотами Я о людях. Держись.В данном случае люди не причем - тут вопрос управления и наказания. В Казахстане тоже историй хватает.
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 18:14]
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 18:16]
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 18:11
Цитата:
Victor Yang:Шаг за шагом ты начинаешь понимать что столкнулся с идиотами Я о людях. Держись.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 563
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 18.02.21 - 21:10
По поводу моего сообщения по измениениям с водительскими правами:
Приняли норму, хорошо, это же удобно, безопасно (нет риска потерять их лишний раз), итд итп.
Но зачем об этом трындеть с утра до ночи, причем, из каждого утюга (не обладающих воображением, не беспокоить).
Сделали и сделали. Всё. Точка.
Нет, надо воспевать эту "победу". Вот, что имелось ввиду.
Приняли норму, хорошо, это же удобно, безопасно (нет риска потерять их лишний раз), итд итп.
Но зачем об этом трындеть с утра до ночи, причем, из каждого утюга (не обладающих воображением, не беспокоить).
Сделали и сделали. Всё. Точка.
Нет, надо воспевать эту "победу". Вот, что имелось ввиду.
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