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≡ Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40958
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 16:56
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"Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10077
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 11:51
#30
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Цитата:
Victor Yang:
Цитата:
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот
Виктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
205
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 13:59
#31
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Цитата:
Victor Yang:
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот.


Можно примеры. Просто из любопытства
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13704
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 14:30
#32
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Цитата:
dvb:
Можно примеры. Просто из любопытства

Как минимум - количество документов и их вид. В РК - уд.личности и всё! В РФ - паспорт, ИНН, СНИЛС, мед.страховка, если регистрация временная - ещё и она. Образование, брак не беру в расчёт. Вид документов - ИНН и СНИЛС сейчас - тупо распечатанные на А4 с печатью. То же самое со свидетельствами о рождении. Процедура регистрации, особенно иностранцев, занимает минимум 30 минут, очереди в некоторых ОВМ "живые" и стоять можно 2-3 часа. В РК я забыл когда от руки что-то заполнял, здесь же - повсюду плюс буквоедство и каждый инспектор со своими тараканами. Одна потребовала в заявлении на гражданство вместо «Россия» написать «Российская Федерация».

[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 14:38]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
205
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 15:50
#33
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Ясно. Я конечно гражданство КЗ не оформлял и сравнить не могу))
Надеюсь вы на госуслугах зарегились и внесли туда все ваши данные и документы. Мне это очень помогает. Недавно оформлял собственность, к назначенному там сроку принес необходимые доки в МФЦ и через месяц позвонили о готовности. Та же самая операция, но 10 лет назад - было гораздо сложнее и дольше.
А страна все же правильно называется именно Российская Федерация ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7026
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 15.02.21 - 16:02
#34
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Цитата:
Vit:
Виктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.

Поэтому столько поуеховших сидят на форуме?)) Все ностальгируют?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13704
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 18:03
#35
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Цитата:
dvb:
А страна все же правильно называется именно Российская Федерация ))

Согласно п.2 ст. 1 Конституции РФ, Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. Да и вообще - у меня без вопросов приняли со словом Россия, а жене тот же инспектор сделал такое замечание.
Цитата:
Vit: Шаг за шагом ты начинаешь понимать что столкнулся с идиотами Я о людях. Держись.
В данном случае люди не причем - тут вопрос управления и наказания. В Казахстане тоже историй хватает.
[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 18:14]

[Исправлено: Victor Yang, 15.02.2021 - 18:16]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10077
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 18:11
#36
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Цитата:
Victor Yang:
Шаг за шагом ты начинаешь понимать что столкнулся с идиотами Я о людях. Держись.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
563
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 18.02.21 - 21:10
#37
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По поводу моего сообщения по измениениям с водительскими правами:

Приняли норму, хорошо, это же удобно, безопасно (нет риска потерять их лишний раз), итд итп.
Но зачем об этом трындеть с утра до ночи, причем, из каждого утюга (не обладающих воображением, не беспокоить).
Сделали и сделали. Всё. Точка.
Нет, надо воспевать эту "победу". Вот, что имелось ввиду.
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