Отправлено: - 20:42

Дантист:

Еле детей увели, а потом звонят, чтобы забирали.

Цитата:Извините за грубость возможную:а у родителей где голова? Отправляют/сами ведут (везут) детей в школу видя ЧТО на улице творится? Вас прям под прицелом гонят? на пушку берут? И школа виновата! Это не садик - тут не нужно справки нести или еще типа того. Сами уже в состоянии должны ориентироваться. Это ВАШ!!!! ребенок! Ни гороно, ни Департамент, никто - здоровье вашему ребенку не восстановит. А вы будете потом возмущаться, если что-то случиться. Еще раз повторюсь: это ребенок, не государственный, не школьный, а ВАШ!!! На себя берите ответственность за него!!! А учителю сумейте донести, что заботитесь о здоровье ребенка - найдете нужные слова!