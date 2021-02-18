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≡ Почему в Житикаре учащихся не перевели на дистанционку утром, пояснили в управлении образования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40958
Почему в Житикаре учащихся не перевели на дистанционку утром, пояснили в управлении образования
Отправлено: 18.02.21 - 13:56
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Жалобу на то, что в Житикаре с утра метель, а школьники, даже младших классов вынуждены были пойти на занятия, прислали в редакцию "НГ". Ответить на вопрос читательницы "НГ" попросила управление образования Костанайской области.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
729
Re: Почему в Житикаре учащихся не перевели на дистанционку...
Отправлено: 18.02.21 - 13:56
#1
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В Рудном такая же беда. Еле детей увели, а потом звонят, чтобы забирали. На себя ответственность брать никто не хочет.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4565
Re: Почему в Житикаре учащихся не перевели на дистанционку...
Отправлено: 18.02.21 - 20:42
#2
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Цитата:
Дантист:
Еле детей увели, а потом звонят, чтобы забирали.

Извините за грубость возможную:а у родителей где голова? Отправляют/сами ведут (везут) детей в школу видя ЧТО на улице творится? Вас прям под прицелом гонят? на пушку берут? И школа виновата! Это не садик - тут не нужно справки нести или еще типа того. Сами уже в состоянии должны ориентироваться. Это ВАШ!!!! ребенок! Ни гороно, ни Департамент, никто - здоровье вашему ребенку не восстановит. А вы будете потом возмущаться, если что-то случиться. Еще раз повторюсь: это ребенок, не государственный, не школьный, а ВАШ!!! На себя берите ответственность за него!!! А учителю сумейте донести, что заботитесь о здоровье ребенка - найдете нужные слова!
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