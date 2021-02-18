Отправлено: - 20:06

olegggon:

Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.

Цитата:этот с сухим снегом) весной был мокрыйсколько деревьев и опор по городу повалил...