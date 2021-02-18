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≡ 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40958
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:17
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Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. На данный момент закрыто 26 автомобильных дорог республиканского и областного значения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11082
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:17
#1
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ужас какой, снег и ветер.
как вы там живете.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21171
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:20
#2
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Алекс, как там - Кемерово?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11082
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:34
#3
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Цитата:
drakon:


на месте стоит.
не переименовали.
снег идет.
люди как и В Кустанае, на русском языке разговаривают.
разница по времени с Кустанаем один час.
было два. в советское время.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21171
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:37
#4
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Цитата:
alex_60:
§ alex_60

Ты меня - успокоил.
Всё хорошо... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7026
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:51
#5
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7 апреля повторяется
На улицах через 5 метров не зги не видно
По улицам носятся бульдозеры,пытаются чистить дороги
(С) народный репортёр
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7250
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:51
#6
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Отличная погода, бодрящая такая... первый буран за всю зиму.


Почистил возле подъезда... зашел, чай попил... смотрю уже всё заметено. Пойду попозже, к ночи должен утихнуть...а то завтра утром не выйдем.

[Исправлено: yudjin, 18.02.2021 - 17:53]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
116
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 18:49
#7
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Цитата:
abaika95:
По улицам носятся бульдозеры,пытаются чистить дороги


На удивление по КЖБИ ездит трактор и чистит тротуары!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1140
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 19:17
#8
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Цитата:
abaika95:
7 апреля повторяется

Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
103
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 20:06
#9
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Цитата:
olegggon:
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.

этот с сухим снегом) весной был мокрый
сколько деревьев и опор по городу повалил...
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
103
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 20:20
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На удивление по КЖБИ ездит трактор и чистит тротуары!

лучше бы они дороги чистили, пока доехал с центра, 2 раза чуть в аварию не попал, ехал на 2 передаче, 20-30 км
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7250
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 21:08
#11
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Цитата:
olegggon:
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет.

неее, такого как 7 апреля не было на моей памяти. Тогда было тепло, снег с большим запасом влаги, тяжелый, налипания, обрывы проводов, сколько деревьев повалил и переломал. По статистике 27 мм выпало тогда. Ветер был 18 м/с. Сегодня из за мороза метет сухой снег, видимость хуже.
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