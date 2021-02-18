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26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40958
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:17
Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. На данный момент закрыто 26 автомобильных дорог республиканского и областного значения.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11082
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:17
ужас какой, снег и ветер.
как вы там живете.
как вы там живете.
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:20
Алекс, как там - Кемерово?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11082
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:34
Цитата:
на месте стоит.
не переименовали.
снег идет.
люди как и В Кустанае, на русском языке разговаривают.
разница по времени с Кустанаем один час.
было два. в советское время.
drakon:
на месте стоит.
не переименовали.
снег идет.
люди как и В Кустанае, на русском языке разговаривают.
разница по времени с Кустанаем один час.
было два. в советское время.
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:37
Цитата:
Ты меня - успокоил.
Всё хорошо...
alex_60:
§ alex_60
§ alex_60
Ты меня - успокоил.
Всё хорошо...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7026
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:51
7 апреля повторяется
На улицах через 5 метров не зги не видно
По улицам носятся бульдозеры,пытаются чистить дороги
(С) народный репортёр
На улицах через 5 метров не зги не видно
По улицам носятся бульдозеры,пытаются чистить дороги
(С) народный репортёр
26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 17:51
Отличная погода, бодрящая такая... первый буран за всю зиму.
Почистил возле подъезда... зашел, чай попил... смотрю уже всё заметено. Пойду попозже, к ночи должен утихнуть...а то завтра утром не выйдем.
[Исправлено: yudjin, 18.02.2021 - 17:53]
Почистил возле подъезда... зашел, чай попил... смотрю уже всё заметено. Пойду попозже, к ночи должен утихнуть...а то завтра утром не выйдем.
[Исправлено: yudjin, 18.02.2021 - 17:53]
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 116
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 18:49
Цитата:
На удивление по КЖБИ ездит трактор и чистит тротуары!
abaika95:
По улицам носятся бульдозеры,пытаются чистить дороги
По улицам носятся бульдозеры,пытаются чистить дороги
На удивление по КЖБИ ездит трактор и чистит тротуары!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1140
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 19:17
Цитата:
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.
abaika95:
7 апреля повторяется
7 апреля повторяется
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 103
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 20:06
Цитата:
этот с сухим снегом) весной был мокрый
сколько деревьев и опор по городу повалил...
olegggon:
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.
этот с сухим снегом) весной был мокрый
сколько деревьев и опор по городу повалил...
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 103
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 20:20
Цитата:
лучше бы они дороги чистили, пока доехал с центра, 2 раза чуть в аварию не попал, ехал на 2 передаче, 20-30 км
ПолиграфЪ Боярышников:
На удивление по КЖБИ ездит трактор и чистит тротуары!
На удивление по КЖБИ ездит трактор и чистит тротуары!
лучше бы они дороги чистили, пока доехал с центра, 2 раза чуть в аварию не попал, ехал на 2 передаче, 20-30 км
Re: 26 автомобильных дорог закрыли в Костанайской области
Отправлено: 18.02.21 - 21:08
Цитата:
неее, такого как 7 апреля не было на моей памяти. Тогда было тепло, снег с большим запасом влаги, тяжелый, налипания, обрывы проводов, сколько деревьев повалил и переломал. По статистике 27 мм выпало тогда. Ветер был 18 м/с. Сегодня из за мороза метет сухой снег, видимость хуже.
olegggon:
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет.
Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет.
неее, такого как 7 апреля не было на моей памяти. Тогда было тепло, снег с большим запасом влаги, тяжелый, налипания, обрывы проводов, сколько деревьев повалил и переломал. По статистике 27 мм выпало тогда. Ветер был 18 м/с. Сегодня из за мороза метет сухой снег, видимость хуже.
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