Отправлено: - 13:56

Маркс:

В Волгограде проблема прямо противоположная нашей.

Маркс:

Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!

Маркс:

Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания.

юля елиссева:

так это его прямая работа, как нурлыбота, быть всегда на сайте. абайчик добросовестно отрабатывает свою зарплату.

Сабыр:

Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.

Цитата:Изначально они голосовали по возвращению к Московскому времениТеперь другие активисты хотят вернуть как былоТак что вы там себе проветритеИ да вы за голосование или против (и почему?)Цитата:Бред какой-тоЭмо-коммунист сам назначил меня либералом и сам воююет со своим воображением)Цитата:Мне если честно давно уже стыдно за вас и ваших активистовТак не прикрыто врать людямИ так открыто через статьи считать людей глупцами которые не имеют право голосовать, это надо уметь) ну на вы и эмо коммунистыЦитата:Спасибо дядя Юля,ты вот плохо работаешь,подлкючают тебя только на мелкие темыЦитата:Да кремлеботы называютсяОни и сюда пишутА Путин-вор как и наши воры с дворцамиА время надо вернуть на 2 часаЕсли хотите 1 час давайте голосоватьВсе пошел зарплату получать)