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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40958
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:56
Цитата:
Изначально они голосовали по возвращению к Московскому времени
Теперь другие активисты хотят вернуть как было
Так что вы там себе проветрите
И да вы за голосование или против (и почему?)
Цитата:
Бред какой-то
Эмо-коммунист сам назначил меня либералом и сам воююет со своим воображением)
Цитата:
Мне если честно давно уже стыдно за вас и ваших активистов
Так не прикрыто врать людям
И так открыто через статьи считать людей глупцами которые не имеют право голосовать, это надо уметь) ну на вы и эмо коммунисты
Цитата:
Спасибо дядя Юля,ты вот плохо работаешь,подлкючают тебя только на мелкие темы
Цитата:
Да кремлеботы называются
Они и сюда пишут
А Путин-вор как и наши воры с дворцами
А время надо вернуть на 2 часа
Если хотите 1 час давайте голосовать
Все пошел зарплату получать)
Маркс:
В Волгограде проблема прямо противоположная нашей.
В Волгограде проблема прямо противоположная нашей.
Изначально они голосовали по возвращению к Московскому времени
Теперь другие активисты хотят вернуть как было
Так что вы там себе проветрите
И да вы за голосование или против (и почему?)
Цитата:
Маркс:
Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!
Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!
Бред какой-то
Эмо-коммунист сам назначил меня либералом и сам воююет со своим воображением)
Цитата:
Маркс:
Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания.
Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания.
Мне если честно давно уже стыдно за вас и ваших активистов
Так не прикрыто врать людям
И так открыто через статьи считать людей глупцами которые не имеют право голосовать, это надо уметь) ну на вы и эмо коммунисты
Цитата:
юля елиссева:
так это его прямая работа, как нурлыбота, быть всегда на сайте. абайчик добросовестно отрабатывает свою зарплату.
так это его прямая работа, как нурлыбота, быть всегда на сайте. абайчик добросовестно отрабатывает свою зарплату.
Спасибо дядя Юля,ты вот плохо работаешь,подлкючают тебя только на мелкие темы
Цитата:
Сабыр:
Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.
Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.
Да кремлеботы называются
Они и сюда пишут
А Путин-вор как и наши воры с дворцами
А время надо вернуть на 2 часа
Если хотите 1 час давайте голосовать
Все пошел зарплату получать)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 14:27
Цитата:
А не потому ли они малочисленны,в своё время не дотягивали до западной или, например, восточной цивилизации (и прочее, и прочее), потому что "полгода день и полгода ночь"?
Природные условия, однако, сказываются...
ACROS:
Интересно: "... а как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь ??..."
Интересно: "... а как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь ??..."
А не потому ли они малочисленны,в своё время не дотягивали до западной или, например, восточной цивилизации (и прочее, и прочее), потому что "полгода день и полгода ночь"?
Природные условия, однако, сказываются...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1974
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 14:52
Цитата:
потому и живут они в среднем не больше 35 лет даже в наше время.
ACROS:
как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь
как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь
потому и живут они в среднем не больше 35 лет даже в наше время.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1068
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 18:06
Цитата:
Их нормальный часовой пояс +1 к Москве, они так жили всегда, кроме короткого отрезка, поэтому большинство и отстаивает нормальное время.
Цитата:
Практика последних голосований, особенно по поводу переименований, показывает, что это абсолютно бессмысленное занятие. Да и голосовать за возврат к норме - это даже как-то нелогично и неправильно. Это все равно, что устроить голосование о разрешении нецензурной брани в школах или в автобусах. Наверняка найдутся сторонники сего действа и на страницах форумов вновь разразятся либеральные завывания и шлепанье губами.
Цитата:
Это вот и есть типичное завральное нытье без какой-либо аргументации, примеров и фактов. Найдите в интернете какой-нибудь бредогенератор и не напрягайте больше свои прямилины, берите тексты прямо оттуда. Думаю, что разницу с вашими виршами тут никто и не почувствует.
abaika95:
Изначально они голосовали по возвращению
Изначально они голосовали по возвращению
Их нормальный часовой пояс +1 к Москве, они так жили всегда, кроме короткого отрезка, поэтому большинство и отстаивает нормальное время.
Цитата:
abaika95:
И да вы за голосование или против (и почему?)
И да вы за голосование или против (и почему?)
Практика последних голосований, особенно по поводу переименований, показывает, что это абсолютно бессмысленное занятие. Да и голосовать за возврат к норме - это даже как-то нелогично и неправильно. Это все равно, что устроить голосование о разрешении нецензурной брани в школах или в автобусах. Наверняка найдутся сторонники сего действа и на страницах форумов вновь разразятся либеральные завывания и шлепанье губами.
Цитата:
abaika95:
Мне если честно давно уже стыдно за вас и ваших активистов Так не прикрыто врать людям
Мне если честно давно уже стыдно за вас и ваших активистов Так не прикрыто врать людям
Это вот и есть типичное завральное нытье без какой-либо аргументации, примеров и фактов. Найдите в интернете какой-нибудь бредогенератор и не напрягайте больше свои прямилины, берите тексты прямо оттуда. Думаю, что разницу с вашими виршами тут никто и не почувствует.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1343
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 18:11
Цитата:
Его бред кто то еще читает?) В утиль.
Думаю, что разницу с вашими виршами тут никто и не почувствует
Его бред кто то еще читает?) В утиль.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 18:22
Цитата:
Но сначала голосовали за возврат к Москве
Так что вопросов по голосованию там невозникало? Все адекватно?
Цитата:
Ну раз голосование для вас это бессмысленно тогда сидите и молчите
Ваше мнение никому не важно
Цитата:
Руки хоть помойте
Ато воняет
Цитата:
Ну вас же вот читаем
Не жалуемся
Ниче потерпите
Маркс:
Их нормальный часовой пояс +1 к Москве, они так жили всегда, кроме короткого отрезка, поэтому большинство и отстаивает нормальное время.
Их нормальный часовой пояс +1 к Москве, они так жили всегда, кроме короткого отрезка, поэтому большинство и отстаивает нормальное время.
Но сначала голосовали за возврат к Москве
Так что вопросов по голосованию там невозникало? Все адекватно?
Цитата:
Маркс:
Практика последних голосований, особенно по поводу переименований, показывает, что это абсолютно бессмысленное занятие.
Практика последних голосований, особенно по поводу переименований, показывает, что это абсолютно бессмысленное занятие.
Ну раз голосование для вас это бессмысленно тогда сидите и молчите
Ваше мнение никому не важно
Цитата:
Маркс:
Думаю, что разницу с вашими виршами тут никто и не почувствует.
Думаю, что разницу с вашими виршами тут никто и не почувствует.
Руки хоть помойте
Ато воняет
Цитата:
Змея Подколодная:
Его бред кто то еще читает?) В утиль.
Его бред кто то еще читает?) В утиль.
Ну вас же вот читаем
Не жалуемся
Ниче потерпите
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11081
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 18:45
Цитата:
ну есть тут полиграф.
абайке имя поменять на бредогенератор.
солидно вроде.
а то халат какой то.
женский.
и снова в бой.
с новыми силами.
[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 18:47]
Маркс:
бредогенератор
бредогенератор
ну есть тут полиграф.
абайке имя поменять на бредогенератор.
солидно вроде.
а то халат какой то.
женский.
и снова в бой.
с новыми силами.
[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 18:47]
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 116
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 18:57
По моему этот человек выполняет заказ ФСБ пора вводить брать на учёт
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 19:07
Вот жеж...жеж..жж (По Высоцкому "Осталось материться...")!
Раздёргивает КАЖДЫЙ пост КАЖДОГО участника на фразы и "отвечает" на них... хоть даже бредом, огрызанием, бессмыслицей, абы как...
Какая производительность, трудоголик, однако!
Раздёргивает КАЖДЫЙ пост КАЖДОГО участника на фразы и "отвечает" на них... хоть даже бредом, огрызанием, бессмыслицей, абы как...
Какая производительность, трудоголик, однако!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21170
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 19:08
Цитата:
Кому - вводить?
И куда?...
ПолиграфЪ Боярышников:
пора вводить
пора вводить
Кому - вводить?
И куда?...
-
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