Отправлено: - 19:17

abaika95:

7 апреля повторяется

Цитата:Мы тут тоже сравнивали с апрельским бураном. Мне кажется, сегодняшний похлеще будет. Ездил на машине и в тот буран и в этот - только что. Сегодня ветер сильнее и холоднее.