Re: «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды...

Отправлено: - 15:02

Дворовые собаки должны быть на привязи. Такие без привязи наоборот агрессивны рядом со своим двором. Я то на себе знаю. Служба отлова правильно сделала. А подстреленные собаки дротиком ещё долго бегать могут. Минуты 2 - 5 точно.