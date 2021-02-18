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≡ Показатели растут, вопросы не меняются
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40956
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 09:24
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На этой неделе завершились отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области. Все они из-за коронавируса прошли в режиме онлайн. Последним отчитался 17 февраля аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Уже сейчас можно сделать вывод, что реально эти встречи заинтересовали немногих. Отчетная встреча акима Костаная набрала за 5 дней всего 5 160 просмотров, 237 лайков и 20 дизлайков, хотя в городе проживают больше 240 000 человек. Примерно такие же результаты, но за несколько часов - у видео отчета акима области: 5 615 просмотров, 337 лайков и 25 дизлайков. О чем говорили власти, в репортаже «НГ».
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7248
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 09:24
#1
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Цитата:
у акимата «нет возможности дать ответы на все вопросы сразу в связи с ограничением эфирного времени».

Странно, а кто им ограничил эфирное время? На ютубе сколь угодно могли трансляцию вести. Вчера аким Алматы около 4-х часов отчитывался и на вопросы отвечал. Никто не ограничил. Так и сказали бы, что наш аким и подчиненные в состоянии ответить только на заранее подготовленные вопросы.

Смотрел трансляцию, 90% всех вопросов можно было не задавать Мухамбетову. Ответы на них можно получить и наверняка были уже получены на таких же отчетных встречах районных акимов или задать их непосредственно в своих акиматах...ответы то уже были прилизаны.

Цитата:
К слову, оператор костанайского акимата не спросила ни мой телефон, ни адрес, ни какие-либо еще контактные данные,

В прошлом году я также задавал, но данные спросили, ответ пришел в почтовый ящик.... Но это был не ответ, а отписка.
Возможно вам в редакцию пришлют ответ, хотя сомневаюсь.

Цитата:
- В прошлом году, когда в городе бушевала коронавирусная инфекция, мы данные маршруты не останавливали, - ответил Ахметов.

А проехал ли Ахметов в прошлом году в мае-июне в этих дачных автобусах? А был ли он на остановке в 7 утра когда уходил ЕДИНСТВЕННЫЙ рейс 113-го?
Уж не говорил бы он про "не останавливали". Позорище. Стыдно должно быть за такое издевательство над людьми. Тогда единичные случаи были, сейчас десятками болеют и так не запрещают.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
61
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 12:47
#2
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да от этих отчетов и прессконференций тошнит. Все наиграно и театрализировано. Показатели говорит у нас растут, а то что цены растут быстрее его показателей внимания не акцентирует. Лицемерие и подхалимство -вот что наяву имеем со стороны руководства. Лицемерие по отношению к нам и подхалимство по отношению к вышестоящим тузам. Печально все это.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1590
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 14:45
#3
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Цитата://реально эти встречи заинтересовали немногих.//

Они и сейчас РЕАЛЬНО НИКОГО и НИКОГДА не интересуют.
Отмените эти встречи, и что будет ??: да, НИЧЕГО; Тобол как протекал, так и будет протекать; Солнце как вставало и садилось, точно так же и будет это делать; время как тикало - так и будет тикать, независимо на час, два раньше или позже.
Для чего эти отчёты - непонятно; построили прозрачные кабинеты возле вахтёров для приёма населения - тоже непонятно для чего ??
При советской власти - не было никаких ежегодных и дурацких встреч с населением, и там не было ни вахтёров с полицией, ни турникетов, ни стеклянных кабинетов: - была одна техничка, баба Валя со шваброй: у ней всегда можно было узнать где и куда поехал Первый секретарь райкома и какое у него настроение..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7022
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 14:57
#4
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Цитата:
ACROS:
При советской власти - не было никаких ежегодных и дурацких встреч с населением, и там не было ни вахтёров с полицией, ни турникетов, ни стеклянных кабинетов: - была одна техничка, баба Валя со шваброй: у ней всегда можно было узнать где и куда поехал Первый секретарь райкома и какое у него настроение..

Поэтому союз и развалился
Пока люди узнавали у уборщицы какое настроение у первого секретаря
Первый секретарь не горел желанием узнавать какое настроение у людей )
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1590
Re: Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 15:13
#5
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Цитата:
abaika95:
настроение у людей )


А, вообще: для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21167
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 15:42
#6
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Цитата:
ACROS:
для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??

Это всё из советских времён... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7022
Показатели растут, вопросы не меняются
Отправлено: 18.02.21 - 15:55
#7
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Цитата:
ACROS:
А, вообще: для чего проводятся эти отчёты, обьясните мне ??

Незнаю
При союзе зачем публично партия отчитывалась постоянно как поля колосятся и сколько удой молока на душу населения?)
Наверно показать открытость
А у нас решили велосипед не придумывать
Связали западные встречи с населением с советским отчетом
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