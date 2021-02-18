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≡ «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды прокомментировали в службе отлова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40956
«Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды прокомментировали в службе отлова
Отправлено: 18.02.21 - 15:02
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15 февраля, около 3 часов дня, жители пригорода Костаная - поселка Амангельды (бывший Красный Партизан) - Лариса ВЕРТНЯКОВА и Павел САЛЕНЧУК нашли труп своей собаки Джекки возле крыльца их дома № 5 по улице Северной.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
123
Re: «Она была непривязанная» - Убийство собаки в п. Амангельды...
Отправлено: 18.02.21 - 15:02
#1
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Дворовые собаки должны быть на привязи. Такие без привязи наоборот агрессивны рядом со своим двором. Я то на себе знаю. Служба отлова правильно сделала. А подстреленные собаки дротиком ещё долго бегать могут. Минуты 2 - 5 точно.
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