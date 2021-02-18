Цитата:
Маркс:
В Волгограде проблема прямо противоположная нашей.
Изначально они голосовали по возвращению к Московскому времени
Теперь другие активисты хотят вернуть как было
Так что вы там себе проветрите
И да вы за голосование или против (и почему?)
Цитата:
Маркс:
Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!
Бред какой-то
Эмо-коммунист сам назначил меня либералом и сам воююет со своим воображением)
Цитата:
Маркс:
Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания.
Мне если честно давно уже стыдно за вас и ваших активистов
Так не прикрыто врать людям
И так открыто через статьи считать людей глупцами которые не имеют право голосовать, это надо уметь) ну на вы и эмо коммунисты
Цитата:
юля елиссева:
так это его прямая работа, как нурлыбота, быть всегда на сайте. абайчик добросовестно отрабатывает свою зарплату.
Спасибо дядя Юля,ты вот плохо работаешь,подлкючают тебя только на мелкие темы
Цитата:
Сабыр:
Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.
Да кремлеботы называются
Они и сюда пишут
А Путин-вор как и наши воры с дворцами
А время надо вернуть на 2 часа
Если хотите 1 час давайте голосовать
Все пошел зарплату получать)