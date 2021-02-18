Отправлено: - 12:56

abaika95:

В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев?

abaika95:

У нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе

Цитата:Вы бы хоть для начала провентилировали вопрос или проветрили комнату для улучшенного поступления кислорода в мозг. В Волгограде проблема прямо противоположная нашей. Их хотят затащить в неправильный часовой пояс, поэтому они голосуют против. А вот нас уже затащили в неправильный пояс, поэтому мы хотим вернуться в правильное время.Цитата:Интересная эгоистическая мысль! А те, кому меньше 17 лет, тоже по 17 лет живут в неправильном часовом поясе? А сколько детей еще не родилось и им еще только предстоит прожить 17 лет в неправильном часовом поясе? А те, кому больше 34 лет, они привыкали к нормальному времени гораздо дольше жалких 17-ти лет. А миллионы лет эволюции и житья по природному времени, как пишет т. Денисов, они уже ничего не значат по сравнению с 17-ю годами.Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!