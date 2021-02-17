Отправлено: - 18:05

Козлов я:

Дело в том, что у него в частном доме обнаружился резкий запах газа при открывании крана возле газовой плиты.

Цитата:По всему городу такие проблемы. В подъездах и квартирах воняет газом, точнее не самим газом, а присадкой, которую добавляют в газ, чтобы обеспечить сенсорный контроль утечки. Кто-то говорит, что спьяну добавили много присадки, кто-то талдычит, что такой газ дешевле при закупе и можно нехило подняться, но истина как всегда где-то рядом.Кто пробовал дозвониться до 104 - обломились, видимо на дозвоне сидит пол-человека на пол-ставки и постоянно обедает. Остается только сыграть в русскую рулетку - при сильном запахе поджечь спичку и точно узнать, была протечка или только показалось. Ждем от Вас совета на каждый день, как не погибнуть в условиях повышенной загазованности.