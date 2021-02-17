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Как работает РЦКУ
Как работает РЦКУ
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40955
Как работает РЦКУ
Отправлено: 17.02.21 - 16:02
Позвонил мне мой старый друг, поделился новостями. Давно я его таким не видел. Из всего сказанного печатными были только подлежащие. А довела его до этого организация по фамилии \"РЦКУ-Костанай\". Дело в том, что у него в частном доме обнаружился резкий запах газа при открывании крана возле газовой плиты.
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Re: Как работает РЦКУ
Отправлено: 17.02.21 - 16:02
Лет 5 уже у меня не кто из газовиков не прверяли не плитку не печьку. Хотя счета приходят регулярно . В прошлом году я сам поменял одну запчасть на печки. Хотя у меня не ту лицензии на такую работу.)
Поэтому да, согласен. Нам не нужны такие газовики.
Поэтому да, согласен. Нам не нужны такие газовики.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1067
Re: Как работает РЦКУ
Отправлено: 17.02.21 - 18:05
Цитата:
По всему городу такие проблемы. В подъездах и квартирах воняет газом, точнее не самим газом, а присадкой, которую добавляют в газ, чтобы обеспечить сенсорный контроль утечки. Кто-то говорит, что спьяну добавили много присадки, кто-то талдычит, что такой газ дешевле при закупе и можно нехило подняться, но истина как всегда где-то рядом.
Кто пробовал дозвониться до 104 - обломились, видимо на дозвоне сидит пол-человека на пол-ставки и постоянно обедает. Остается только сыграть в русскую рулетку - при сильном запахе поджечь спичку и точно узнать, была протечка или только показалось. Ждем от Вас совета на каждый день, как не погибнуть в условиях повышенной загазованности.
Козлов я:
Дело в том, что у него в частном доме обнаружился резкий запах газа при открывании крана возле газовой плиты.
Дело в том, что у него в частном доме обнаружился резкий запах газа при открывании крана возле газовой плиты.
По всему городу такие проблемы. В подъездах и квартирах воняет газом, точнее не самим газом, а присадкой, которую добавляют в газ, чтобы обеспечить сенсорный контроль утечки. Кто-то говорит, что спьяну добавили много присадки, кто-то талдычит, что такой газ дешевле при закупе и можно нехило подняться, но истина как всегда где-то рядом.
Кто пробовал дозвониться до 104 - обломились, видимо на дозвоне сидит пол-человека на пол-ставки и постоянно обедает. Остается только сыграть в русскую рулетку - при сильном запахе поджечь спичку и точно узнать, была протечка или только показалось. Ждем от Вас совета на каждый день, как не погибнуть в условиях повышенной загазованности.
Как работает РЦКУ
Отправлено: 17.02.21 - 18:11
Цитата:
Маркс:Ну как я понял это хорошо что они присадку там какую то добавили. Теперь мы все узнали что у нас есть утечка газа дома. Можно теперь устранить. В всяких в ютубах и тиктоках есть ролики как самими без лицензии устранить утечку))) вот так и живем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2200
Re: Как работает РЦКУ
Отправлено: 18.02.21 - 11:14
Цитата:
Маркс:
Ждем от Вас совета на каждый день, как не погибнуть в условиях повышенной загазованности.
Ждем от Вас совета на каждый день, как не погибнуть в условиях повышенной загазованности.
Re: Как работает РЦКУ
Отправлено: 18.02.21 - 12:18
Цитата:
Счета приходят за потреблённый газ. А проверяет газоборудование другая "фирма" по отдельному договору за отдельную плату ( раз в год). Причём, выявленные дефекты будут устраняться за отдельную плату.
Застрял ты, Вит, в советском времени!
Этот "газаймак" насоздавал "дочек" по количеству услуг: поставка газа, осмотр газового оборудования, ремонт оборудования, осмотр дымоходов и вент. каналов...
Ждём-с ещё каких-нибудь придумок, чтобы побольше денег содрать с народа!
Vit:
Лет 5 уже у меня не кто из газовиков не прверяли не плитку не печьку. Хотя счета приходят регулярно
Лет 5 уже у меня не кто из газовиков не прверяли не плитку не печьку. Хотя счета приходят регулярно
Счета приходят за потреблённый газ. А проверяет газоборудование другая "фирма" по отдельному договору за отдельную плату ( раз в год). Причём, выявленные дефекты будут устраняться за отдельную плату.
Застрял ты, Вит, в советском времени!
Этот "газаймак" насоздавал "дочек" по количеству услуг: поставка газа, осмотр газового оборудования, ремонт оборудования, осмотр дымоходов и вент. каналов...
Ждём-с ещё каких-нибудь придумок, чтобы побольше денег содрать с народа!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21165
Как работает РЦКУ
Отправлено: 18.02.21 - 12:19
Как сексуально...
Re: Как работает РЦКУ
Отправлено: 18.02.21 - 13:10
На днях знакомая рассказывала: в терминале при оплате газа она ткнула не на ту опцию, и её денежки ушли не в "КазТрансГазАймак" (КТГА), а его дочке, занимающейся как раз техсервисом (осмотром газового оборудования).
Чтобы вернуть деньги по назначению, ей пришлось поехать в "РЦКУ" в абонентский отдел (а она по наивности думала, что РЦКУ - отдельная самостоятельная организация, занимающаяся сбором денежек за газ (КТГА) и мусор ("Тазалык")-в счёте такие графы- по договору с ними.
В абонентском отделе служащая навела о ней справки и отказалась принимать заявление о переброске средств -ВНИМАНИЕ, потому что у неё нет договора с той самой сервис ной фирмой и надо съездить на Карбышева и заключить этот договор! А пока заявление не примут!
В огороде бузина, а в Киеве дядька!
Вот так "дочки", выкручивая руки потребителям, поставляют клиентов друг другу.
Конфликт разрешился так:
Знакомая завопила:"Отдайте мои деньги! Я буду жаловаться!
Работница сбегала к начальнику на консультацию, вернулась, молча заполнила бумагу, продиктовала заявление... Видимо, начальник адекватный.
Однако, это же не инициатива работницы была, а чья-то установка
Чтобы вернуть деньги по назначению, ей пришлось поехать в "РЦКУ" в абонентский отдел (а она по наивности думала, что РЦКУ - отдельная самостоятельная организация, занимающаяся сбором денежек за газ (КТГА) и мусор ("Тазалык")-в счёте такие графы- по договору с ними.
В абонентском отделе служащая навела о ней справки и отказалась принимать заявление о переброске средств -ВНИМАНИЕ, потому что у неё нет договора с той самой сервис ной фирмой и надо съездить на Карбышева и заключить этот договор! А пока заявление не примут!
В огороде бузина, а в Киеве дядька!
Вот так "дочки", выкручивая руки потребителям, поставляют клиентов друг другу.
Конфликт разрешился так:
Знакомая завопила:"Отдайте мои деньги! Я буду жаловаться!
Работница сбегала к начальнику на консультацию, вернулась, молча заполнила бумагу, продиктовала заявление... Видимо, начальник адекватный.
Однако, это же не инициатива работницы была, а чья-то установка
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