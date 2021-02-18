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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40955
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
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Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3823
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:55
#15
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Цитата:
abaika95:
Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса

Неудачный выстрел
;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7020
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:55
#16
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Цитата:
Дантист:
Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.

Г-н Денисов или Ведлер зайдите со своей страницы уже))
И да аргументировано обозначьте свою позицию почему вы против голосования? Людей глупыми считаете?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7020
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:57
#17
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Цитата:
peshexod:
Неудачный выстрел

Ну раз он вам так с дантистом не понравился
Значит очень удачный)
Значит в самое сердце ударил
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
492
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:15
#18
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Цитата:
Didos:
Уважаемый Абайка95

А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате! Откуда у вас столько свободного времени и вы в теме на все темы. Удивительно.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7020
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:22
#19
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Цитата:
Сабыр:
А Вы кем работаете?

Психологом
Цитата:
Сабыр:
Вы всегда онлайн в чате!

Не всегда
Цитата:
Сабыр:
Откуда у вас столько свободного времени

Умею построить свою работу так что остаётся время на посиделки здесь
Цитата:
Сабыр:
вы в теме на все темы.

Не на все,про канашках и про дороги мало что знаю поэтому не лезу их обсуждать
Теперь аналогичные вопросы и к вам?
Почему вас интересует только перевод времени и Навальный с Путиным? Почему другие темы не обсуждаете? Удивительно)
Профайл
7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
12
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:38
#20
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Правильно. В 8 ч утра еще темнота на улице. А у кого рабочий день с 8-9 часов встать надо и того раньше. Это коммунальщики, водители автобусов, медработники. А ведь Актюбинская область не переводила вообще время. Как же там чиновники работают с Астаной. Может бы поделились опытом с нашими и все разрешилось бы положительно в пользу природного вренмени?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
492
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:51
#21
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Цитата:
abaika95:
Почему вас интересует только перевод времени и Навальный с Путиным

Перевод потому-что надо жить по законам природы,а не по законам нурлыкунии,а путин с Навальным,так я за свободу слова и против бандитской шайки,которая паразитирует всё СНГ.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:42
#22
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поддерживаю перевод времени. Во многом согласен с Пешеходом, Сабыром, Юджином. Приятно осозновать, что у нас есть думающие, не равнодушные земляки
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
6
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:49
#23
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Цитата:
рихард:
поддерживаю перевод времени. Во многом согласен с Пешеходом, Сабыром, Юджином. Приятно осозновать, что у нас есть думающие, не равнодушные земляки

Пока ещё есть.
Но процесс необратим.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7020
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:53
#24
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Цитата:
Сабыр:
Перевод потому-что надо жить по законам природы,а не по законам нурлыкунии

Чувашия и Волгоград тоже по этим законам что-ли живёт?)
Цитата:
рихард:
поддерживаю перевод времени

Я такто тоже за перевод
Но за правильный перевод
На 2 часа как надо по закону природы
А не за 1 эрзац час за который выступают активисты
Поэтому за этот час надо голосовать всей областью
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1067
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:56
#25
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Цитата:
abaika95:
В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев?

Вы бы хоть для начала провентилировали вопрос или проветрили комнату для улучшенного поступления кислорода в мозг. В Волгограде проблема прямо противоположная нашей. Их хотят затащить в неправильный часовой пояс, поэтому они голосуют против. А вот нас уже затащили в неправильный пояс, поэтому мы хотим вернуться в правильное время.
Цитата:
abaika95:
У нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе

Интересная эгоистическая мысль! А те, кому меньше 17 лет, тоже по 17 лет живут в неправильном часовом поясе? А сколько детей еще не родилось и им еще только предстоит прожить 17 лет в неправильном часовом поясе? А те, кому больше 34 лет, они привыкали к нормальному времени гораздо дольше жалких 17-ти лет. А миллионы лет эволюции и житья по природному времени, как пишет т. Денисов, они уже ничего не значат по сравнению с 17-ю годами.

Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1067
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:59
#26
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Цитата:
abaika95:
На 2 часа как надо по закону природы А не за 1 эрзац час за который выступают активисты

Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания. Выясните, что такое среднее значение, максимум и минимум. Ей-ей, просто стыдно за такой незрелый либерализм отечества.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1973
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:17
#27
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Цитата:
Сабыр:
А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате!
так это его прямая работа, как нурлыбота, быть всегда на сайте. абайчик добросовестно отрабатывает свою зарплату.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
492
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:24
#28
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Цитата:
юля елиссева:
так это его прямая работа, как нурлыбота

Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1588
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:39
#29
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Цитата://С солнцем вставать и с солнцем ложиться на отдых - на такой режим настроены наши органы на клеточном уровне.//

Интересно: "... а как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь ??..."
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