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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40955
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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- 25.06.13
- Сообщений:
- 3823
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:55
Цитата:
Неудачный выстрел
abaika95:
Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса
Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса
Неудачный выстрел
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:55
Цитата:
Г-н Денисов или Ведлер зайдите со своей страницы уже))
И да аргументировано обозначьте свою позицию почему вы против голосования? Людей глупыми считаете?
Дантист:
Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.
Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.
Г-н Денисов или Ведлер зайдите со своей страницы уже))
И да аргументировано обозначьте свою позицию почему вы против голосования? Людей глупыми считаете?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:57
Цитата:
Ну раз он вам так с дантистом не понравился
Значит очень удачный)
Значит в самое сердце ударил
peshexod:
Неудачный выстрел
Неудачный выстрел
Ну раз он вам так с дантистом не понравился
Значит очень удачный)
Значит в самое сердце ударил
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:15
Цитата:
А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате! Откуда у вас столько свободного времени и вы в теме на все темы. Удивительно.
Didos:
Уважаемый Абайка95
Уважаемый Абайка95
А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате! Откуда у вас столько свободного времени и вы в теме на все темы. Удивительно.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:22
Цитата:
Психологом
Цитата:
Не всегда
Цитата:
Умею построить свою работу так что остаётся время на посиделки здесь
Цитата:
Не на все,про канашках и про дороги мало что знаю поэтому не лезу их обсуждать
Теперь аналогичные вопросы и к вам?
Почему вас интересует только перевод времени и Навальный с Путиным? Почему другие темы не обсуждаете? Удивительно)
Сабыр:
А Вы кем работаете?
А Вы кем работаете?
Психологом
Цитата:
Сабыр:
Вы всегда онлайн в чате!
Вы всегда онлайн в чате!
Не всегда
Цитата:
Сабыр:
Откуда у вас столько свободного времени
Откуда у вас столько свободного времени
Умею построить свою работу так что остаётся время на посиделки здесь
Цитата:
Сабыр:
вы в теме на все темы.
вы в теме на все темы.
Не на все,про канашках и про дороги мало что знаю поэтому не лезу их обсуждать
Теперь аналогичные вопросы и к вам?
Почему вас интересует только перевод времени и Навальный с Путиным? Почему другие темы не обсуждаете? Удивительно)
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 12
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:38
Правильно. В 8 ч утра еще темнота на улице. А у кого рабочий день с 8-9 часов встать надо и того раньше. Это коммунальщики, водители автобусов, медработники. А ведь Актюбинская область не переводила вообще время. Как же там чиновники работают с Астаной. Может бы поделились опытом с нашими и все разрешилось бы положительно в пользу природного вренмени?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:51
Цитата:
Перевод потому-что надо жить по законам природы,а не по законам нурлыкунии,а путин с Навальным,так я за свободу слова и против бандитской шайки,которая паразитирует всё СНГ.
abaika95:
Почему вас интересует только перевод времени и Навальный с Путиным
Почему вас интересует только перевод времени и Навальный с Путиным
Перевод потому-что надо жить по законам природы,а не по законам нурлыкунии,а путин с Навальным,так я за свободу слова и против бандитской шайки,которая паразитирует всё СНГ.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:42
поддерживаю перевод времени. Во многом согласен с Пешеходом, Сабыром, Юджином. Приятно осозновать, что у нас есть думающие, не равнодушные земляки
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 6
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:49
Цитата:
Пока ещё есть.
Но процесс необратим.
рихард:
поддерживаю перевод времени. Во многом согласен с Пешеходом, Сабыром, Юджином. Приятно осозновать, что у нас есть думающие, не равнодушные земляки
поддерживаю перевод времени. Во многом согласен с Пешеходом, Сабыром, Юджином. Приятно осозновать, что у нас есть думающие, не равнодушные земляки
Пока ещё есть.
Но процесс необратим.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:53
Цитата:
Чувашия и Волгоград тоже по этим законам что-ли живёт?)
Цитата:
Я такто тоже за перевод
Но за правильный перевод
На 2 часа как надо по закону природы
А не за 1 эрзац час за который выступают активисты
Поэтому за этот час надо голосовать всей областью
Сабыр:
Перевод потому-что надо жить по законам природы,а не по законам нурлыкунии
Перевод потому-что надо жить по законам природы,а не по законам нурлыкунии
Чувашия и Волгоград тоже по этим законам что-ли живёт?)
Цитата:
рихард:
поддерживаю перевод времени
поддерживаю перевод времени
Я такто тоже за перевод
Но за правильный перевод
На 2 часа как надо по закону природы
А не за 1 эрзац час за который выступают активисты
Поэтому за этот час надо голосовать всей областью
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:56
Цитата:
Вы бы хоть для начала провентилировали вопрос или проветрили комнату для улучшенного поступления кислорода в мозг. В Волгограде проблема прямо противоположная нашей. Их хотят затащить в неправильный часовой пояс, поэтому они голосуют против. А вот нас уже затащили в неправильный пояс, поэтому мы хотим вернуться в правильное время.
Цитата:
Интересная эгоистическая мысль! А те, кому меньше 17 лет, тоже по 17 лет живут в неправильном часовом поясе? А сколько детей еще не родилось и им еще только предстоит прожить 17 лет в неправильном часовом поясе? А те, кому больше 34 лет, они привыкали к нормальному времени гораздо дольше жалких 17-ти лет. А миллионы лет эволюции и житья по природному времени, как пишет т. Денисов, они уже ничего не значат по сравнению с 17-ю годами.
Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!
abaika95:
В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев?
В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев?
Вы бы хоть для начала провентилировали вопрос или проветрили комнату для улучшенного поступления кислорода в мозг. В Волгограде проблема прямо противоположная нашей. Их хотят затащить в неправильный часовой пояс, поэтому они голосуют против. А вот нас уже затащили в неправильный пояс, поэтому мы хотим вернуться в правильное время.
Цитата:
abaika95:
У нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе
У нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе
Интересная эгоистическая мысль! А те, кому меньше 17 лет, тоже по 17 лет живут в неправильном часовом поясе? А сколько детей еще не родилось и им еще только предстоит прожить 17 лет в неправильном часовом поясе? А те, кому больше 34 лет, они привыкали к нормальному времени гораздо дольше жалких 17-ти лет. А миллионы лет эволюции и житья по природному времени, как пишет т. Денисов, они уже ничего не значат по сравнению с 17-ю годами.
Вы, либерасты, в принципе не в состоянии принимать решения и брать на себя какую-либо ответственность, что доказано всем ходом исторического процесса. Вам лишь бы выступить против, утянуть всех в пучину хаоса и неразберихи, а потом сидеть, размазывая сопли и слезы по морщинистому лицу, просить у всех прощения и каяться, посыпая голову пеплом упущенного времени!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 12:59
Цитата:
Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания. Выясните, что такое среднее значение, максимум и минимум. Ей-ей, просто стыдно за такой незрелый либерализм отечества.
abaika95:
На 2 часа как надо по закону природы А не за 1 эрзац час за который выступают активисты
На 2 часа как надо по закону природы А не за 1 эрзац час за который выступают активисты
Ну вы изучите вопрос, чтобы хоть не стыдиться за свои высказывания. Выясните, что такое среднее значение, максимум и минимум. Ей-ей, просто стыдно за такой незрелый либерализм отечества.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1973
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:17
Цитата:
Сабыр:так это его прямая работа, как нурлыбота, быть всегда на сайте. абайчик добросовестно отрабатывает свою зарплату.
А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате!
А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:24
Цитата:
Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.
юля елиссева:
так это его прямая работа, как нурлыбота
так это его прямая работа, как нурлыбота
Я тоже так подумал,в РФ же тоже целая армия путиноидов сидит на всех чатах и обеляют своего царя за з/плату.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1588
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 13:39
Цитата://С солнцем вставать и с солнцем ложиться на отдых - на такой режим настроены наши органы на клеточном уровне.//
Интересно: "... а как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь ??..."
Интересно: "... а как со вставанием вместе или с засыпанием вместе с Солнцем, у народностей , живущих за Северным полярным кругом, где полгода - день и полгода ночь ??..."
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